iOS 18.5 RC est sorti ce 6 mai 2025. Avec cette version, les abonnés Free Mobile peuvent désormais passer d’une carte SIM à une carte eSIM. Sauf que ce transfert est payant : 10 euros.

Depuis octobre 2024, on peut activer une eSIM sur son iPhone chez Free Mobile. Cependant, on ne pouvait pas passer d’une carte SIM à une eSIM : c’est dorénavant possible. Néanmoins, c’est toujours payant, puisqu’il faut débourser 10 euros pour l’opération.

Le transfert d’une SIM à une eSIM sur iPhone est enfin disponible chez Free

Comme l’a fait remarquer Tiino-X83, un internaute très renseigné sur le groupe Iliad, sur X ce 6 mai, iOS 18.5 RC est sortie. C’est la version presque finale d’iOS 18.5. Cette version d’iOS permet à Free de débloquer la conversion de la carte SIM en carte eSIM. Une nouveauté qui était très attendue : on savait que Free s’y préparait.

Toutefois, les abonnés critiquent le coût de l’opération : pour abandonner sa carte SIM, il faut débourser 10 euros — un montant qui sera ajouté à votre prochaine facture. C’est d’autant plus embêtant que la carte SIM en question a, elle aussi, coûté 10 euros, sauf pour certains abonnés Freebox depuis peu.

La conversion de sa carte SIM en eSIM sur iPhone avec Free Mobile. // Source : Tiino-X83 via X

Si vous souhaitez quand même le faire :

Rendez-vous dans les réglages de l’iPhone ; Cliquez sur « Données cellulaires » ; Cliquez sur « Convertir en eSIM » ; Suivez les étapes. Ensuite, vous pouvez retirer votre carte SIM.

Le transfert d’eSIM rapide sur iPhone arrive chez Free

S’ajoute à cela le transfert d’eSIM rapide. Depuis longtemps, la fonction eSIM Quick Transfer est disponible sur les iPhone. Elle permet de transférer une eSIM installée d’un iPhone à un autre, sans devoir passer par son opérateur. Free Mobile n’était pas compatible ; c’est désormais le cas.

Une eSIM, illustration. // Source : Adèle Foehrenbacher pour Numerama

La manipulation est simple : il faut approcher les deux smartphones entre eux et suivre les étapes indiquées. Orange et SFR proposent cette fonction respectivement depuis février et juillet 2024. Quant à Bouygues Telecom, il ne propose toujours pas le Quick Transfer d’Apple.

Pas de nouvelles de la 5G SA chez Free Mobile sur les iPhone avec iOS 18.5 RC. Une nouveauté pourtant plus attendue que le passage d’une SIM à une eSIM. Il s’agit de sa propre 5G, dont le cœur ne dépend pas du réseau 4G. Ce qui est la promesse d’une latence plus faible et d’une meilleure gestion du trafic.

