Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la publication de ses résultats financiers, Free a organisé une conférence de presse le 25 mars 2025 à Paris. L’entreprise a évoqué le sujet de la 5G SA, ou 5G+, qui tarde à se déployer sur iPhone.

Le 18 septembre 2024, Free devenait le premier opérateur en France avec de la 5G SA. Cette appellation technique, qui signifie 5G stand-alone (5G autonome en français), est souvent présentée comme de « la vraie 5G ».

Le réseau lancé en 2020 bénéficiait d’antennes de nouvelle génération, mais utilisait le cœur de réseau de la 4G, l’ancienne génération. Seule la 5G SA est pleinement indépendante grâce à une architecture plus sécurisée pensée pour gérer plus d’appareils et avec une latence plus faible.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Entre septembre 2024 et mars 2025, Free a déployé la 5G SA sur une centaine d’appareils. Une marque manque néanmoins à l’appel : Apple. Le constructeur de l’iPhone est le dernier à ne pas proposer de 5G SA. Problème : il est aussi le plus grand vendeur de smartphones haut de gamme, adaptés à cette technologie.

Free a envoyé les fichiers à Apple, mais les tests sont longs

Le 25 mars 2025, Free a accueilli plusieurs journalistes dans son siège parisien à l’occasion de la publication de ses résultats financiers. L’entreprise a surtout évoqué sa croissance, tout en se félicitant d’avoir été la première à lancer la 5G SA et le Wi-Fi 7 en France, avec Free Mobile et la Freebox Ultra. Elle a gagné 668 000 abonnés en 2024.

Pour aller plus loin « Nous sommes une entreprise tech » : Free explique les raisons de son succès

À la fin de la présentation, Numerama a interrogé Free sur sa stratégie avec la 5G SA, alors que ses concurrents commencent à peine à s’y mettre (Orange vient de lancer la « 5G+ », le nom commercial qu’il donne à cette technologie). Free ne ferme pas à la porte à une utilisation du terme 5G+ s’il était amené à devenir populaire, mais mise pour l’instant sur une amélioration progressive de son réseau.

« C’est beaucoup de boulot la 5G SA. Ça demande un cœur de réseau dédié et ça a été beaucoup de travail pour nos ingénieurs en interne, avec beaucoup d’autorisations de l’ANSSI », explique à Numerama Nicolas Thomas, le directeur général de Free. « Cette technologie apporte plus de sécurité, une latence inférieure et moins de consommations d’énergie. » Grâce à elle, « ceux qui ont un appareil compatible peuvent avoir une meilleure qualité de service ».

Nicolas Thomas lors de la publication des résultats de Free. // Source : Numerama

Justement, quid des appareils compatibles ? Nicolas Thomas ne peut pas répondre explicitement à la question de l’iPhone, puisqu’il cite des accords de confidentialité signés avec la marque : « Apple se réserve ses nouveautés et ses évolutions. »

Toutefois, Free évoque un délai toujours plus long entre le déploiement d’une fonctionnalité chez Apple et chez les autres. En cause : des tests plus exigeants en interne, puis des tests effectués par les équipes qualité d’Apple, qui mettent toujours plusieurs mois avant d’envoyer leur feu vert. Free a fait sa part du travail et attend désormais qu’Apple appuie sur le bouton. Il espérait un lancement plus tôt, mais les délais d’Apple, qui sont généralement de 6 à 12 mois, rendaient impossibles un lancement en temps et en heure.

Pour aller plus loin La liste des téléphones compatibles avec la 5G SA (5G+) chez Orange et Free

Selon plusieurs indiscrétions obtenues par Numerama, le lancement de la 5G SA en France sur iPhone, chez Free et Orange, interviendra avant iOS 19. La mise à jour iOS 18.4, qui activera Apple Intelligence en France la première semaine d’avril, ne devrait pas contenir les mises à jour opérateur pour la 5G SA.

En revanche, la suivante (vraisemblablement iOS 18.5, même si Apple peut déployer des mises à jour opérateur à distance), qui devrait arriver entre mai et juin, devrait proposer la 5G+ sur les iPhone français. Free n’a pas souhaité confirmer cette information, mais dit aussi espérer un lancement au printemps.

L’activation de la 5G SA dans les réglages d’un iPhone, avec un opérateur compatible (il n’y en a aucun en France aujourd’hui). // Source : Apple

La 5G SA pour les pros : l’autre enjeu pour Free

Une fois la 5G SA déployée sur les iPhone, Free Mobile s’attaquera à un autre chantier : proposer une meilleure 5G pour les pros. « Il y a des usages pro qui vont arriver dans le temps, sur lesquels on travaille avec Free Pro », explique à Numerama Nicolas Thomas. « La 5G SA ou 5G+, elle peut se faire avec ou sans bande passante dédiée. On a voulu la faire sur l’ensemble du spectre parce qu’on considérait que c’était la bonne approche vis-à-vis de nos abonnés », ajoute le DG de l’opérateur. Une offre Free Pro avec un réseau dédié aux professionnels, comme chez Orange, pourrait être dans les tuyaux de 2025.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama