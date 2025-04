Lecture Zen Résumer l'article

Bonne nouvelle pour la clientèle de Free : en prenant le forfait Free 5G illimité, plus besoin de payer la carte SIM. Elle était facturée 10 euros, comme chez la quasi-totalité des autres opérateurs mobiles.

Free fait un nouveau geste en direction de ses abonnés Freebox. S’ils se décident à souscrire au forfait mobile Free 5G, ils n’auront plus à payer la carte SIM. Jusqu’à maintenant, le quatrième opérateur la facturait 10 euros lors de la commande.

Plus besoin de payer la carte SIM chez Free, si vous êtes déjà chez Free

Les abonnés Freebox peuvent prendre un forfait Free 5G illimité pour 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 euros par mois (9,99 euros pour les abonnés Freebox Pop). De quoi avoir les SMS/MMS illimités, comme la 5G (35 Go par mois dans 110 destinations). Cependant, il fallait acheter la carte SIM au prix de dix euros, montant équivalent à une mensualité, alors qu’elle n’est qu’un tout petit bout de plastique. Même chose pour la carte eSIM, qui est pourtant dématérialisée et ne coûte rien à « produire ».

On peut souscrire jusqu’à 4 forfaits Free 5G avec les cartes SIM offertes

Une politique à laquelle Free a décidé de mettre fin, comme le remarque Tiino-X83 sur X, un internaute très alerte des actualités de l’opérateur. Désormais, les abonnés Freebox peuvent prendre un forfait Free 5G sans payer la carte SIM ou la carte eSIM. Cela fonctionne même avec les avantages Free Family : vous pouvez souscrire jusqu’à quatre forfaits Free 5G avec toutes les cartes SIM ou eSIM offertes. Une remise qui n’est toutefois pas disponible sur le forfait à 2 euros, pourtant offert avec la Freebox.

Le forfait Free à 2 euros n’est malheureusement pas compris dans cette offre // Source : Capture Numerama

Vers un changement de politique des opérateurs ?

En réalité, Free n’est pas le premier opérateur à s’engager dans cette voie. Lopérateur Lebara (un opérateur mobile virtuel, qui s’appuie sur le réseau physique d’un autre opérateur) offre la carte SIM pour toute souscription. Même chose chez Lyca Mobile, bien que l’opérateur facture 10 euros des « frais d’activation », que ce soit avec une SIM ou une eSIM.

Mais ailleurs, il faut généralement rajouter 10 euros au prix de son forfait mobile. Reste que Free Mobile devient le premier grand opérateur (aux côtés d’Orange, Bouygues Telecom et SFR) à proposer cela. De quoi encourager les concurrents à faire de même avec les forfaits qu’ils peuvent vendre avec leurs box Internet.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !