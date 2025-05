Lecture Zen Résumer l'article

Google a lancé une nouvelle initiative, baptisée 100 Zeros. Elle vise à financer des projets de films et de séries pour imposer les smartphones Android à l’écran. Aujourd’hui, on voit beaucoup d’iPhone, sauf dans les mains des méchants.

À l’écran, on voit trop souvent des iPhone pour Google : l’entreprise aimerait mettre en avant les smartphones Android et leurs fonctionnalités. Comme le révèle Business Insider, l’entreprise a lancé 100 Zeros, une initiative pour appliquer son soft power à Hollywood.

Google veut financer des films et des séries

L’initiative est en fait un partenariat avec la société de production Range Media Partners, qu’on connaît notamment pour Un parfait inconnu ou encore Longlegs. Avec 100 Zeros, Google peut aider cette société à financer ou produire des films, des séries ou des émissions de télévision. Il s’agit surtout pour Google d’asseoir son soft power sur l’industrie cinématographique et audiovisuelle. Pour le moment, l’équipe dédiée est très restreinte : deux personnes chez Range Media Partners, une seule chez Google.

Le Google Pixel 9 et ses bords plus plats // Source : Google

Google a même commencé avec le film d’horreur Cuckoo, réalisé par Neon. Le logo de 100 Zeros figurait bel et bien sur le générique d’intro. Google et Range Media Partners voudraient aller plus loin en faisant réaliser des courts métrages sur l’IA, et pourquoi pas produire deux longs métrages. L’un des courts métrages est déjà en route ; intitulé Sweewater, le film a déjà quelques lignes de synopsis : « Lorsque le fils d’une célébrité décédée visite la maison de son enfance, un courrier de fan révèle une IA surprenante, le forçant à se réconcilier avec l’héritage de sa mère. » On est loin d’une saison de Black Mirror.

Moins d’iPhone, plus de smartphones Android

Google veut encourager les sociétés de production à utiliser ses produits et services. Business Insider parle notamment d’Immersive View, qui permet de voir des bâtiments en 3D, utile pour créer des plans aériens. Mais cela servirait surtout à Google de promouvoir ses produits et de se créer une image positive, notamment auprès des jeunes publics.

Cette fonction Google permet d’entourer un élément pour le rechercher. On peut ensuite parler au modèle Gemini pour poser des questions sur l’image. // Source : Numerama

Business Insider écrit d’ailleurs que « dans les projets où Google est impliqué dès le début, l’entreprise ne verrait pas d’inconvénient à ce que les personnages utilisent des téléphones Android au lieu d’iPhone, ainsi que des fonctions telles que « Circle to Search ». À condition que l’intégration ne soit pas forcée. » Moins qu’une obligation, c’est surtout un encouragement auprès des porteurs de projets à accorder une place aux appareils Android dans leurs créations. Quant aux placements de produits directs, Google travaille déjà avec United Talent Agency.

L’iPhone domine toujours au cinéma

Particulièrement aux États-Unis, les iPhone sont partout : dans les films et les séries, mais aussi dans les mains des Américains. Encore plus dans celles des plus jeunes, qui ne jurent que par cette marque (ce qui peut même tourner au harcèlement envers ceux qui n’ont pas d’iPhone). En plus d’avoir beaucoup de place dans les films, les iPhone on les bonnes places : un spoiler connu est que les méchants n’ont jamais d’iPhone.

L’iPhone 16 rose. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Ce qui fait que Google n’a pas beaucoup d’espace pour Android. C’est le but de son initiative, de bon augure pour Hollywood, qui manque d’argent, d’autant plus avec les nouvelles taxes décidées par Donald Trump sur les productions étrangères (qui peuvent être financées par des entreprises américaines).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !