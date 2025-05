Lecture Zen Résumer l'article

Skype a longtemps été la référence des logiciels de communication. Alors que sa carrière s’achève ce lundi 5 mai 2025, on vous explique d’où il tenait son nom.

C’est une page d’Internet qui se tourne. Ce lundi 5 mai 2025, Microsoft a fait le choix de fermer définitivement Skype, son célèbre logiciel de visiophonie et d’appels téléphoniques. Le programme ne fêtera donc pas son vingt-deuxième anniversaire, qui aurait dû survenir le 29 août 2025. À la place, les internautes sont invités à basculer sur Microsoft Teams.

L’arrêt de Skype est la conséquence finale d’une désaffection progressive du public pour ce service, attiré par des concurrents plus séduisants, comme Zoom, Google Meet ou même Discord. Des logiciels plus récents et qui ont su devenir d’excellentes alternatives à Skype. Mais la fin de Skype constitue une bonne occasion de se pencher sur l’origine de son nom.

Les membres de Skype en 2005. // Source : Steve Jurvetson

Pendant de longues années, Skype s’est imposé comme une plateforme de communication de référence. Pionnier dans ce secteur, il a fait ses débuts en 2003, année pendant laquelle le Suédois Niklas Zennström et le Danois Janus Friis fondent l’entreprise éponyme de l’application avec la coopération des développeurs estoniens Ahti Heinla, Priit Kasesalu et Jaan Tallinn.

À l’époque, Skype ne peut être utilisé que sur ordinateur et les discussions se font toutes vocalement, mais le logiciel rencontre beaucoup de succès. Année après année, les fonctions de Skype s’étoffent, et sa communauté s’agrandit. Quand Microsoft rachète l’application en 2011, elle compte 170 millions d’utilisateurs actifs et environ 300 millions en 2015.

Quelle est l’origine du nom de Skype ?

En 2016, un évènement important pour Skype est passé assez inaperçu : la finalisation de l’hébergement du service sur Azure, la plateforme de cloud centralisé de Microsoft.

À l’origine, Skype utilisait le modèle du peer-to-peer, aussi appelé pair-à-pair ou P2P. Son principe ? Au lieu de passer par un serveur, chaque appareil appartenant au réseau transmet directement des informations à un autre ou en recevoir. Il n’y a pas d’intermédiaire. Chaque machine joue donc à la fois le rôle de client et de serveur.

Depuis son rachat en Microsoft en 2011, Skype s’est éloigné du modèle P2P. // Source : Wikipédia

Au-delà des considérations techniques, ce changement est important, car Skype était lié au P2P jusque dans son nom. Comme l’expliquait Jaan Tallinn sur le blog de Skype en 2005, l’application devait s’appeler « Sky peer-to-peer ». Un titre qui devait montrer le lien fort du logiciel avec ce modèle, mais qui a été jugé trop long : « On l’a vite raccourci en Skyper, mais le nom de domaine associé était déjà pris », précisait le développeur. « Alors on a décidé de laisser aussi tomber le ‘r’ et de prendre ‘Skype’. Ça sonnait bien et les noms de domaine étaient libres. »

