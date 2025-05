Lecture Zen Résumer l'article

L’application WhatsApp accueille une nouvelle icône dans la fenêtre principale de la messagerie instantanée, là où se trouvent toutes vos discussions. Représentée par un cercle bleu, elle renvoie à un autre service de Meta, centré sur l’intelligence artificielle générative.

Il y a du changement dans WhatsApp. Depuis une mise à jour récente de l’application mobile, l’interface de la fenêtre d’accueil a légèrement changé : désormais, un cercle bleuté figure en bas à droite de l’écran, au-dessus du bouton vert permettant de démarrer une nouvelle conversation. Un rond qui n’apparaît que dans l’onglet des discussions, et nulle part ailleurs.

Quel est ce rond bleu ?

Le rond bleu, juste au dessus de l’icône verte. // Source : Capture d’écran

Ce rond bleuté, qui affiche des teintes violettes et turquoises, symbolise en fait un service assez récent de Meta, le nom de la maison-mère de Facebook, Instagram, Threads, Messenger et WhatsApp. Il s’agit du logo représentant Meta AI, ou Meta Artificial Intelligence, la plateforme d’intelligence artificielle générative (GenAI).

Bien que les efforts de Meta dans l’IA remontent à plus de dix ans, ce n’est que depuis quelques années que le public peut concrètement les percevoir. Le coup d’accélérateur dans ce domaine a été l’irruption de ChatGPT, fin 2022, qui a obligé les principaux géants du web à réagir rapidement pour proposer une alternative maison, et ne pas louper le coche.

Meta AI est donc la réponse de Meta à la mode de la GenAI, et c’est via cette structure que l’entreprise américaine a lancé son propre chatbot. Et, bien sûr, Meta pousse évidemment son avantage en intégrant un bouton raccourci vers Meta AI dans ses principales applications, comme Messenger et WhatsApp.

C’est une stratégie habile : ces applications sont utilisées par des milliards de personnes dans le monde — plus de 2 milliards pour la messagerie sécurisée, selon des données de 2020. De fait, c’est un moyen idéal de toucher d’un coup une immense communauté, et de potentiellement gagner rapidement des millions de nouveaux adeptes.

Que se passe-t-il si on clique dessus ?

La mise en garde de Meta. // Source : Capture d’écran

En cliquant sur l’icône bleutée, vous ouvrez alors une nouvelle discussion dans WhatsApp qui se déroulera avec l’agent conversationnel. Afin de prendre la parole, vous verrez un commentaire de l’entreprise visant à préciser le fonctionnement général de ce chatbot, ce qu’il peut lire ou ne peut pas lire et les recommandations de bon usage.

Ainsi, il est rappelé que Meta AI est un « service optionnel » reposant sur des « modèles d’IA pour fournir des réponses ». Pour les besoins de la discussion, les messages partagés avec ce service seront lus par Meta AI, mais uniquement ceux-ci. Les autres messages passés dans WhatsApp, par exemple avec vos proches, demeurent inaccessibles.

Meta AI invite les utilisateurs à ne pas partager d’informations personnelles sur vous ou sur des tiers, notamment des données ou des sujets sensibles, pour éviter « que l’IA [les] garde en mémoire et [les] utilise » — même si il est aussi précisé que les interactions avec le chatbot « ne seront pas utilisées pour améliorer l’IA de Meta. »

Que peut faire ce bouton bleu ?

Au-delà des remarques et des rappels de Meta, les facultés du chatbot sont globalement semblables à n’importe quel autre ChatGPT-like : vous posez des questions et l’agent conversationnel vous répond. Évidemment, comme toujours avec une IA générative, il faut accueillir les réponses avec prudence, car des erreurs peuvent se glisser.

Chaque réponse peut faire l’objet d’une évaluation via des pouces levés (avis favorables) ou baissés (avis défavorables). Il est possible de supprimer une réponse, mais pas de la re-générer à la volée, via un bouton dédié — mais on peut lui demander. La version du modèle de langage utilisé par le chatbot est précisé en haut de l’écran (Llama 4)

Quelques exemples d’interaction. Pas terrible le tableau. // Source : Captures d’écran

Le chatbot peut répondre à des questions ou effectuer certaines tâches (on peut lui demander de résoudre une équation, par exemple). On ne peut en revanche pas lui envoyer une pièce jointe pour y effectuer un traitement spécifique. L’affichage est parfois limité : on a demandé un résultat sous forme de tableau, mais l’IA n’a pas réussi à le produire

Cette impossibilité s’explique vraisemblablement par la place réduite qu’il y a dans chaque bulle de conversation ainsi que par la manière dont le texte est structuré à l’intérieur. Autre limite : pas de possibilité de créer une image sur la base d’un prompt. L’IA nous indique que cette fonctionnalité arrivera plus tard, sans donner de calendrier.

Pourquoi n’ai-je pas le cercle bleu de WhatsApp ?

Le déploiement de la fonctionnalité s’étale visiblement sur plusieurs semaines et tout le monde n’est pas servi en même temps. En ce qui nous concerne, nous avons accès à ce raccourci depuis le 26 mars 2025, selon le message d’avertissement affiché par Meta AI dans la conversation que nous avons ouverte dès le jour J.

Cependant, d’autres personnes de la rédaction de Numerama ont accueilli ce bouton plus tard ou ne l’ont pas encore. Assurez-vous surtout d’avoir la version la plus récente de l’application sur votre téléphone mobile. Si malgré la mise à jour, rien ne semble avoir changé, il faudra simplement patienter jusqu’à l’apparition du symbole.

Comment supprimer ce rond bleu sur WhatsApp ?

Vous désirez revenir à l’ancienne interface de WhatsApp, sans ce rond bleu ? Hélas, c’est actuellement impossible : il n’existe pas à l’heure actuelle de réglage dans les paramètres du programme permettant de masquer l’icône ou de désactiver complètement ce service. Il faudra donc vivre avec, sauf si Meta finit par introduire une option d’inactivation.

