Google s’apprête à dévoiler Material 3 Expressive, une nouvelle interface pour Android et ses applications. L’entreprise a publié par erreur un billet de blog présentant la nouveauté.

2025 sera-t-elle l’année du renouveau pour nos smartphones ? À en croire les rumeurs, iOS 19 et Android 16 s’apprêtent tous deux à initier des changements d’interface majeurs, conçus pour durer plusieurs années. L’impact sera forcément moindre sur Android, les constructeurs faisant ce qu’ils veulent de l’expérience logicielle (exemple : Samsung avec One UI 7), mais un grand nombre d’applications (YouTube, Gmail, etc.) devraient évoluer dans les prochains mois.

Dès le 13 mai 2025, Google devrait frapper fort avec sa conférence The Android Show, lors de laquelle la nouvelle interface Material 3 Expressive sera probablement présentée. Apple, de son côté, dévoilera iOS 19 le 9 juin, à la WWDC 2025.

Material 3 Expressive : Google dévoile de premières images du futur d’Android

Le 5 mai 2025, le blog dédié au design chez Google a publié par erreur un long article décrivant les changements à venir avec Material 3 Expressive, le nouveau langage visuel de l’entreprise. Le site 9to5google a eu le temps d’enregistrer des images et indique qu’une version archivée de la page est toujours en ligne. Google a, de son côté, tenté de tout supprimer.

Avec Material 3 Expressive, Google mise sur de la couleur et des animations. Le but : susciter des émotions. // Source : Google

Dans son billet de blog, Google explique que ce redesign est le plus audacieux de son histoire. La marque veut mettre fin aux interfaces « ennuyeuses » et revendique le fait d’avoir conduit de nombreuses études pour rendre le logiciel plus humain. 46 recherches ont été menées, avec plus de 18 000 participants au total. Google a notamment voulu comprendre ce que les gens regardaient en premier, ce que leur faisait ressentir des interfaces moins « plates » et comment rendre une interface plus riche sans tout compliquer.

L’ancien Gmail à gauche, le futur Gmail à droite. L’interface est plus riche. // Source : Google

Parmi ses décisions majeures avec Material 3 Expressive : une barre de navigation flottante (la rumeur voudrait qu’Apple fasse pareil avec iOS 19). Les applications abandonnent aussi souvent les listes pour des interfaces plus vivantes et personnalisables, à base de contenus flottants.

Les éléments clés, comme le bouton pour envoyer un mail, sont également déplacés et agrandis, pour que l’œil les trouve plus facilement. L’idée est que chaque application dispose d’un design unique, sans ligne commune qui punit l’originalité.

Plusieurs captures d’écran de Material 3 Expressive. // Source : Google

D’autres images du futur Android ont fuité

Avant l’erreur de Google, le site Android Authority avait réussi à activer le Material 3 Expressive dans une version bêta d’Android 16. Il avait découvert un lanceur d’applications remis au goût du jour, un centre de contrôle avec des boutons personnalisables et une interface différente sur de nombreux aspects, qui abandonne les codes actuels d’Android. Tout laisse penser qu’Android 16 introduira de premiers changements entre mai et juin 2025, en attendant de futures mises à jour d’Android avec de plus grosses évolutions.

Autre changement : les logos en haut de l’écran, qui indiquent le réseau, le Wi-Fi et la batterie, s’apprêtent à imiter l’interface d’iOS 18. Il serait amusant de voir Apple tout changer avec iOS 19 au moment où Google s’aligne sur l’iPhone.

Les nouveaux logos de batterie d’Android 16. // Source : X

Bref, Android 16 pourrait être une mise à jour bien plus importante que prévu. Cette mise à jour pourrait poser les bases pour les prochaines années, en tuant irrévocablement le flat design. Rendez-vous le 13 mai pour la conférence de Google, puis le 9 juin pour celle d’Apple. Entre les deux, la Google I/O 2025, prévue le 20 mai, devrait mettre du Material 3 Expressive dans plusieurs applications.

