En attendant de lancer la vue immersive (« Immersive View ») dans l’intégralité de Paris, Google la déploie dans 13 lieux emblématiques en France. Un avant-goût très plaisant, qui donne envie d’en découvrir plus.

Lors de sa conférence Google I/O, Google a impressionné tout le monde avec la nouvelle vue immersive de Google Maps. Grâce à de nombreux calculs algorithmiques et à des images prises à différents endroits (satellite, Street View, etc.), Google dit être capable de recomposer une ville en 3D, comme dans un jeu vidéo — à la Sim City. La promesse est extrêmement alléchante, puisqu’elle pourrait nous permettre de voir un trajet en 3D avant de le faire en vrai.

Le 14 juin, Google a annoncé déployer la nouvelle vue immersive de Google Maps dans quatre villes : Amsterdam, Dublin, Florence et Venise. La France n’est pas oubliée, puisque 13 endroits emblématiques du pays sont désormais éligibles à la vue immersive, en attendant un déploiement dans Paris entier « dans les mois à venir ».

Pour lancer une vue immersive, il faut se rendre sur la page d’un lieu éligible. On peut faire varier l’heure de la journée pour simuler les ombres et la météo. // Source : Captures Numerama

Quels sont les endroits de Paris où la vue immersive est disponible ?

S’il n’est pas encore possible d’effectuer un trajet Google Maps en 3D à Paris en juin 2023, il est possible de se rendre à des endroits précis pour les observer en vue immersive. L’option est normalement la première proposée quand on sélectionne un des lieux de la liste ci-dessous :

Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence

Musée du Louvre, Paris

Palais Garnier, Paris

Arc de Triomphe, Paris

Cathédrale Notre-Dame, Paris

Tour Eiffel, Paris

Hôtel des Invalides, Paris

Musée d’Orsay, Paris

Panthéon, Paris

Place de la Concorde, Paris

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, Paris

Sainte-Chapelle, Paris

Château de Versailles, Versailles

Trois des bâtiments éligibles à la vue immersive dans Google Maps. // Source : Numerama

Vous le constatez sans doute, 12 des 13 lieux proposés en vue immersive aujourd’hui sont en région parisienne. Saint-Paul de Vence fait figure d’exception, en espérant que d’autres villes y aient droit bientôt.

Les premières images donnent envie

Numerama a joué avec la nouvelle vue immersive de Google Maps et reconnaît que la proposition est alléchante. Rattrapé par Apple Plans et ses incroyables bâtiments colorés en 3D, Google semble enfin en mesure de prendre de l’avance. La 3D est vraiment belle et, lorsqu’elle sera disponible en navigation, pourrait rendre la conduite ou la marche bien plus agréable, sans risque de se perdre. (Parfois, on voit même des oiseaux se déplacer à côté des monuments).

Les trajets en 3D dans le futur Google Maps ressembleront à ça. // Source : Capture d’écran

Au vu de la technologie utilisée et de l’incroyable parcours des voitures Street View, Google a, sur le papier, la possibilité de déployer ses nouvelles vues immersives dans toute la France rapidement. On espère que le nouveau Google Maps en 3D arrivera partout, sans tarder, et surtout sans souci majeur.

