Des analystes, spécialistes de la performance, ont comparé la Nintendo Switch 2 à la PlayStation 4 en matière de puissance. Il ne faut pas s’en inquiéter, car la future console a des arguments en plus pour faire la différence.

Quand Nvidia a présenté les données techniques de la Nintendo Switch 2, le partenaire de Nintendo a évoqué une puissance graphique 10 fois supérieure à celle de la première Switch. Spécialiste des analyses, le média Digital Foundry a ramené un peu tout le monde sur Terre, le 7 avril 2025, en comparant la future console de Nintendo à une PS4, parue en 2013. Où se situe la vérité ? Sans doute un peu entre les deux.

Les observations de Digital Foundry rappellent un commentaire de Bobby Kotick, l’ex-président d’Activision Blizzard, tiré de documents fournis à la justice dans le cadre de l’affaire entre Microsoft et la FTC (Federal Trade Commission, chargée de faire appliquer le droit de la consommation aux États-Unis). Selon Chris Schnakenberg, un autre ponte d’Activision, Bobby Kotick indiquait des « performances en phase avec la huitième génération de consoles » — soit celle de la PS4 et de la Xbox One. Il serait toutefois réducteur d’affirmer que la Switch 2 ne serait qu’une « PlayStation 4 portable », au regard des technologies qu’elle embarque, absentes de la génération en question.

Nintendo Switch 2. // Source : Nino Barbey pour Numerama

La Switch, une simple PS4 portable ? Pas si vite

Si Nintendo refuse de communiquer clairement sur la puissance embarquée dans la Switch 2, Nvidia s’est permis de préciser plusieurs caractéristiques intéressantes, notamment du côté des technologies intégrées. Ainsi, la console hybride s’en remet à une puce graphique qui propose des cœurs RT dédiés aux effets ray tracing en temps réel et des cœurs Tensor pour la mise à l’échelle par une intelligence artificielle (le DLSS).

Ces deux technologies n’existent pas sur PlayStation 4. Et si le ray tracing peut avoir des répercussions importantes sur les performances, le DLSS est justement pensé pour les améliorer. S’il est bien optimisé, les développeurs peuvent réaliser des miracles et proposer un confort de jeu, en termes de framerate en tête, dont la PS4 était incapable. La console de Sony offrait du 1080p à 30 fps. Sur portable, la Switch 2 promet du 1080p à 120 fps (au maximum). Une fois la console dockée, on passe à la 4K UHD (en 60 fps).

Digital Foundry note aussi une différence au niveau de l’espace de stockage. C’était un simple disque dur sur la PS4 (5400 tours par minute), alors que la Switch 2 s’appuie sur l’UFS (stockage flash). « Avec 256 Go de stockage UFS, associés à la capacité de décompression des fichiers par le hardware, les développeurs devraient avoir un accès plus rapide aux données, face à la PS4 », indique notre confrère. Compatible avec les MicroSD Express, la Switch 2 peut grimper à une vitesse de lecture à 985 Mo/s, quand la PS4 devait se contenter de 50 à 60 Mo/s.

On peut citer Cyberpunk 2077 comme un bon crash-test, même si le RPG de CD Projekt tourne sur PS4 (avec un rendu peu reluisant, et sans l’extension, trop gourmande). Numerama a pu y jouer et, en dépit d’un framerate loin d’atteindre les 60 fps, les performances sont là et le rendu plutôt de bonne facture.

Alors, bien sûr, certains auraient sans doute préféré que la Switch 2 se rapproche davantage de la PlayStation 5 — qui vient d’augmenter de prix — et de la Xbox Series X. Mais il faut rappeler qu’on parle d’une console limitée par son format hybride et son mode d’utilisation portable.

Pour aller plus loin Précommande Nintendo Switch 2 : sur quel site est-elle au meilleur prix ?

