L’espace de stockage est multiplié par huit (!) entre la Switch (32 Go) et la Switch 2 (256 Go). Nintendo a vu les choses en grand, sachant que la taille des jeux est semble-t-il raisonnable.

32 Go : c’est l’espace de stockage (ridicule) de la première Switch. Très insuffisant (même s’il est passé à 64 Go sur le modèle OLED), il force à acheter une carte mémoire additionnelle et/ou à jongler avec ses jeux quand on souhaite en installer plusieurs. Alléluia, Nintendo a vu les choses en grand avec la Switch 2, présentée en grande pompe le 2 avril.

La future console hybride, attendue pour le mois de juin, passe donc à 256 Go. Les haters diront que c’est deux fois moins qu’une Xbox Series S, mais on préfère voir le verre à moitié plein : l’espace de stockage de la Switch 2 est multiplié par huit par rapport à celui de la Switch. Et, en réalité, le chiffre ne veut pas dire grand-chose sans connaître la taille des jeux. Sur ce point, il y a de quoi être rassuré.

Les premiers jeux de la Switch 2 ne pèseront pas lourd

Comme on le découvre dans un message publié sur X le 4 avril par l’insider Wario64 (qui s’appuie sur des détails fournis par l’eShop japonais), les premiers jeux de la Switch 2 n’exploseront pas les compteurs en termes de données à installer. Mario Kart World atteindra certes 23,4 Go, mais c’est moins de 10 % de l’espace de stockage de la Switch 2, alors qu’on parle d’un jeu au contenu riche (et en monde ouvert).

Voici la liste déjà disponible :

Mario Kart World : 23,4 Go.

Donkey Kong Bananza : 10 Go.

Super Mario Jamboree + Jamboree TV : 7,7 Go (contre 5,3 Go pour la version Switch).

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World : 5,7 Go (contre 5,8 Go pour la version Switch).

Attention, on parle ici de jeux Nintendo, ce qui sous-entend un travail d’optimisation idéal. Qu’en est-il des autres ? Dans son communiqué de presse présentant la version Switch 2 de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a indiqué que son RPG tiendra sur une cartouche de 64 Go. Une prouesse quand on sait qu’il y aura l’extension Phantom Liberty et que cette Ultimate Edition titille les 100 Go sur PS5.

En somme, on devrait pouvoir installer plusieurs jeux copieux comme Cyberpunk 2077 sur sa Switch 2. Quand on sait que la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt occupait, à elle seule, 25 Go, soit quasiment l’intégralité de l’espace de stockage de la console…

Nintendo Switch 2 // Source : Nino Barbey pour Numerama

On rappelle qu’il sera possible d’augmenter l’espace de stockage de la Switch 2 avec des cartes mémoires (jusqu’à 2 To). Il y a néanmoins un astérisque à ce sujet : il faudra investir dans le format microSD Express. Il est plus rapide que le microSD classique, mais aussi plus cher. Mais, a priori, les 256 Go embarqués seront suffisants pour ne pas avoir à investir tout de suite.

