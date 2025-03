Lecture Zen Résumer l'article

Les abonnés qui avaient encore la Freebox One doivent changer de Freebox pour migrer vers la Freebox Delta ou la Freebox Pop. Ce qui fera augmenter leur facture tous les mois, sans pouvoir conserver l’ancien tarif.

Vous vous souvenez de la Freebox One ? Elle n’est pas si vieille, puisqu’elle avait été lancée en 2018 aux côtés de la Freebox Delta. Une box Internet moins chère que sa grande sœur, mais avec un bouquet TV et un abonnement Netflix. Malheureusement, Free veut l’arrêter et envoie des mails à ses abonnés pour les forcer à migrer. Une migration Freebox qui ne sera pas gratuite : le prix de l’abonnement va augmenter.

Free veut que vous rendiez votre Freebox One

Comme l’a rapporté l’expert de Free Tiino-X83 sur X, le FAI contacte actuellement ses abonnés Freebox One. L’opérateur leur écrit que « c’est le moment de changer d’offre Freebox, pour bénéficier d’équipements plus récents et encore plus performants ». Derrière cette phrase, l’arrêt de la Freebox One le 31 décembre 2025. Passé cette date, la box Internet ne fonctionnera plus : l’opérateur la désactivera.

Le mail de Free à ses abonnés pour annoncer la fin de la Freebox One // Source : Tiino-X83 via X

Le problème, c’est que les clients vont devoir migrer vers une autre box. Free propose de changer pour la Freebox Delta, en faisant une offre à ses abonnés : 39,99 euros par mois pendant un an, puis 49,99 euros par mois. Le tout sans engagement et sans frais de migration. L’autre solution que Free n’indique pas dans son mail, c’est qu’il y a aussi la Freebox Pop, proposée à 39,99 euros par mois. Elle est plus récente et son tarif ne change pas après un an : c’est d’ailleurs le même que la Freebox One. À noter que Free vient d’augmenter le débit montant (upload) sur la Delta et la Pop : c’est désormais 900 Mbit/s, au lieu de 700 Mbit/s auparavant.

Pourquoi l’opérateur ne veut plus de la Freebox One

Comme l’explique Frandroid, à l’arrivée d’Internet dans les foyers, les opérateurs proposaient un boîtier tout en un, qui se charge du réseau, du téléphone et de la télévision. Sauf que l’arrivée du réseau n’est pas forcément au même endroit que sa télévision. C’est pourquoi en 2005, Free a séparé le boîtier réseau/téléphone avec le boîtier TV.

En 2018, Free avait lancé la Freebox One. Elle a rapidement disparu. // Source : Free

Étrangement, en 2018, l’opérateur a lancé la Freebox One, un boîtier tout en un, qui réunissait tous les services de l’opérateur (Internet, téléphone, TV). Une box commercialisée à 39,99 euros par mois, soit moins cher que la Freebox Delta, plus haut de gamme. Un choix technique pour limiter les coûts qui n’a pas suffisamment convaincu les abonnés : cela fait longtemps qu’elle n’est plus proposée chez Free.

