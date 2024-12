Lecture Zen Résumer l'article

Avec la loi sur l’USB-C, les iPhone 14 et iPhone SE disparaissent du marché européen. Pour acheter un smartphone neuf chez Apple, il faut directement passer à l’iPhone 15.

Le 28 décembre 2024, la loi qui rend obligatoire l’USB-C sur les appareils neufs est entrée en vigueur. Les iPhone 14 et iPhone SE (2022), qui étaient jusqu’à maintenant encore disponibles chez Apple, ne le sont plus. Les principaux revendeurs tombent progressivement en rupture de stock, sans possibilité de s’approvisionner.

Par conséquent, le modèle le moins cher du catalogue est l’iPhone 15.

L’iPhone le moins cher coûte 869 euros

Quand Apple lance un nouvel iPhone, la marque conserve généralement dans son catalogue les modèles des deux précédentes années, avec des prix en baisse. L’entreprise californienne a toujours procédé ainsi, afin d’avoir une gamme plus équilibré entre 500 euros et le très haut de gamme, sans avoir à lancer d’appareils milieu de gamme, comme ses concurrents.

Depuis le 28 décembre 2024, le catalogue français d’Apple est composé de ces modèles :

Le modèle le moins cher est donc l’iPhone 15 sorti en septembre 2023 et vendu au prix conseillé de 869 euros. Avant le 28 décembre, c’était l’iPhone SE (2022), proposé à partir de 529 euros. Du jour au lendemain, l’iPhone le moins cher a augmenté de 340 euros.

Le catalogue Apple des iPhone // Source : Numerama

Au printemps 2025, Apple devrait lancer l’iPhone SE 4, qui pourrait être son prochain modèle « abordable ». Ce smartphone disposera bien d’un port USB-C, en plus d’une puce similaire à celle de l’iPhone 16 compatible avec Apple Intelligence. Son prix demeure néanmoins inconnu : l’iPhone SE pourrait être vendu à un prix à peine inférieur à celui de l’iPhone 15.

Quid des autres revendeurs ? Il reste du stock d’iPhone SE et d’iPhone 14 sur certains sites, mais ils se font de plus en plus rares. Apple rappelle probablement ses anciens modèles, pour simplifier sa gamme.

Et les iPhone reconditionnés dans tout ça ?

869 euros pour l’iPhone le moins cher, c’est chez Apple en neuf. Du côté du marché du reconditionné, on trouve encore moult modèles, qui sont déjà datés. Par exemple, un iPhone 7 ou un iPhone 6S peuvent se trouver à moins de 100 euros. Attention : les modèles avant les XS/XR ne sont pas compatibles avec iOS 18 : ils ne sont plus mis à jour par Apple.

Des iPhone reconditionnés chez Reborn, en France. // Source : Numerama

Restent les iPhone 12 à 14, les plus populaires dans le monde du reconditionné. Il y a toujours des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini, des téléphones avec un écran de 5,42 pouces. Ce sont les modèles les plus petits : Apple a arrêté cette gamme faute de réussite commerciale. Comptez environ 280 euros pour un 12 mini et 350 euros pour un 13 mini.

Il n’empêche que les iPhone reconditionnés ont été oubliés par la loi sur l’USB-C. Seuls les modèles importés avant le 28 décembre peuvent toujours être vendus, ce qui va fortement restreindre les stocks dans les moins à venir. De quoi faire augmenter le prix des smartphones reconditionnés.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+