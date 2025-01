Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung sortiront le 07 février 2025 en France. Les précommandes pour les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont déjà ouvertes sur la boutique de Samsung et chez la plupart des revendeurs. Des bonus de précommandes et des bonus de reprise sont disponibles, ainsi que des offres avec forfait chez certains opérateurs.

Comme chaque début d’année, Samsung vient de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones. Trois nouveaux modèles sont disponibles : le Samsung Galaxy S25, le S25+ ainsi que le modèle très premium Galaxy S25 Ultra. Pour vous faire une idée du modèle qui vous convient le mieux, consultez notre comparatif des caractéristiques entre les trois Galaxy S25.

Pour l’ouverture des précommandes, le constructeur réitère sa désormais classique opération avec le double de stockage au même prix.

Où précommander les Samsung Galaxy S25 au meilleur prix ?

Galaxy S25 // Source : Samsung

Le Samsung Galaxy S25 est le modèle le plus accessible en termes de prix, et constitue un modèle à l’excellent rapport qualité-prix. Il est commercialisé à partir de 899 € pour le modèle 128 Go, et jusqu’à 1 079 € pour le 512 Go.

L’opérateur RED by SFR propose le modèle 256 Go au même prix que le 128 Go, soit 899 €. Cependant, si vous souscrivez à un forfait 5G RED, avec 130 Go de données au prix de 9,99 € par mois, le Galaxy S25 vous revient au prix de 769 €.

Le forfait est sans engagement. Vous devrez débourser 849 € au moment de l’achat. 80 € vous seront remboursés après achat.

Quelles sont les principales caractéristiques des S25 de Samsung ?

Le S25 embarque un écran Full HD+ AMOLED 120 Hz de 6,2 pouces, ainsi qu’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 Go de RAM. Une belle fiche technique, en accord avec ce que l’on s’attend à trouver dans un smartphone haut de gamme aujourd’hui. One UI 7 est préinstallé sur l’ensemble de la gamme Galaxy S25. Au rang des nouveautés, Now Bar, l’équivalent de la Dynamic Island d’Apple, se présente sous la forme d’un petit widget bourré d’informations et de suggestions, en fonction de l’utilisation que vous faites de votre smartphone. Sans surprise, Galaxy AI s’accompagne aussi de nombreuses nouveautés.

Toutes les couleurs des Samsung Galaxy S25. // Source : Numerama

Côté photo, on retrouve un grand-angle de 50 Mpix, un ultra grand-angle de 12 Mpix et un téléobjectif x3 de 10 Mpix devraient assurer un volet photo performant, épaulé par l’intelligence artificielle et ses fonctions de retouches bluffantes.

