Durant sa campagne électorale pour l’élection présidentielle, Donald Trump a multiplié les promesses concernant les cryptomonnaies et le Bitcoin. Or après avoir utilisé sa plume pour signer quelque 46 décrets, aucun signe d’une mesure pro-crypto à l’horizon.

La course électorale de Donald Trump a été marquée par une diversité de thèmes, parmi lesquels un sujet en particulier est souvent revenu sur le devant de la scène : le Bitcoin et les cryptomonnaies. En effet, l’écosystème crypto s’est imposé comme l’un des axes majeurs de sa stratégie, avec notamment des interventions marquantes lors de la conférence Bitcoin de Miami en 2024, ponctuées de nombreuses promesses.

Pourtant, ce qui semblait être une priorité à ses yeux semble aujourd’hui se résumer à un intérêt essentiellement spéculatif. En témoigne la seule initiative concrète du candidat dans ce domaine : un memecoin humoristique baptisée $TRUMP et celle de sa compagne ($MELANIA), bien éloignée des engagements proclamés.

Les décrets de Trump ne mentionnent à aucun moment le secteur crypto

Trump a pris ses fonctions le 20 janvier dernier avec un discours qui, à la surprise de certains, n’évoquait pas une seule fois l’écosystème crypto de près ou de loin. Et pour cause, Trump avait multiplié les avances vis-à-vis de la communauté après avoir changé d’avis sur l’écosystème. Lui qui affichait une réserve à propos des cryptomonnaies en 2019 s’est même retrouvé, cinq ans plus tard, en invité exceptionnel de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville en juillet, alors en plein rush final pour l’élection présidentielle.

Comme le principal intéressé l’avait promis à son électorat, le 21 janvier, le nouveau président a usé de sa poigne pour enchaîner des heures durant des signatures de décrets concernant ses « priorités nationales ». Parmi les initiatives coup de poing, on retrouve une sortie des accords de Paris pour l’environnement ou encore une sortie de l’OMS, mais aucun signe de cryptomonnaies pour l’heure. En effet, les 46 décrets paraphés n’évoquent pas une seule fois les termes « Bitcoin », « cryptomonnaie » ou même la technologie blockchain.

Ce signal n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les investisseurs crypto, qui avaient poussé le Bitcoin non loin des 110 000 dollars (son point le plus haut) le 20 janvier, jour de son investiture. Mais ce manque d’initiative n’a visiblement pas tant porté préjudice au marché, puisque le Bitcoin évolue toujours au-dessus des 100 000 dollars au moment de la rédaction de cet article. D’autant plus qu’en lot de consolation, Donald Trump a tout de même nommé Mark Uyeda, pro-Bitcoin, en président de la SEC (Securities and Exchange Commission), à la place de Gary Gensler.

Une stratégie électorale gagnante pour Trump

Pour rappel, Trump est arrivé avec un discours très favorable aux cryptomonnaies dans une situation où peu de personnalités politiques américaines abordaient le sujet de manière positive. Cette réticence s’expliquait notamment par les nombreux scandales ayant secoué l’écosystème, comme l’effondrement de FTX en novembre 2022, qui a causé des pertes de plusieurs milliards de dollars, tant pour des créanciers institutionnels que pour des particuliers.

L’histoire de Sam Bankman-Fried, le patron déchu de FTX, fascine // Source : YouTube / FTX

Face à une période d’incertitude grandissante, le marché entier, y compris Bitcoin, avait dévissé à la baisse, doublée d’une chasse aux coupables menée par la SEC (le gendarme financier américain), plutôt déjà hostile au marché. Dans le même registre, Changpeng Zhao, le charismatique fondateur de Binance avait été condamné à de la prison en 2024, avec une amende de 4 milliards pour la plateforme — une sanction record de Commodity Futures and Trading Commission (CFTC).

Dans ce contexte, la situation offrait une véritable opportunité électorale à Donald Trump, constituant un argument de poids. D’autant qu’une étude menée par Emerson College en décembre 2024 révélait qu’environ 20 % des électeurs américains, soit environ 88 millions de personnes, avaient déjà investi, acheté ou utilisé des cryptomonnaies.

Résultat à la question : avez-vous déjà investi, échangé ou utilisé du Bitcoin ou une cryptomonnaie ? // Source : Emerson College

Cette campagne orientée vers Bitcoin a également bénéficié au cours de la cryptomonnaie, qui s’est envolé ces dernières années, porté par l’espoir de voir émerger la plus grande puissance mondiale favorable à Bitcoin. Les réserves de cette dernière comptent d’ailleurs environ 207 189 Bitcoins (soit 21 milliards de dollars au cours actuel), principalement issus de saisies réalisées dans le cadre d’affaires judiciaires. Un petit pactole dont le principal intéressé a d’ailleurs promis d’en faire une réserve stratégique.

Pour l’instant, donc, peu de mesures concrètes ont été mises en œuvre. Parmi les points à surveiller figure la promesse d’apporter plus de clarté réglementaire dans le secteur, notamment en demandant à la SEC (Securities and Exchange Commission) d’élaborer de nouvelles règles pour déterminer si une cryptomonnaie constitue ou non un titre financier (comme les actions par exemple).

Actuellement, les cryptomonnaies passent au second plan, éclipsées par des priorités telles que la conquête spatiale, avec pour ambition un objectif sur Mars sous son mandat ou encore par le lancement d’un vaste projet d’investissement dans l’intelligence artificielle.

