Lecture Zen Résumer l'article

Bientôt retiré du bouquet « TV by Canal » de Free, la chaîne Eurosport 1 restera gratuite pour les abonnés Freebox grâce à un partenariat entre Warner et l’opérateur.

Bonne nouvelle pour abonnés Freebox : Eurosport 1 restera gratuite en 2025. Canal+ a mis fin à la distribution des chaînes de sport (et donc à leur présence dans le bouquet TV by Canal), mais Free récupère de lui-même la diffusion.

Eurosport 1 sur la Freebox

Dans un communiqué de presse, Free annonce avoir signé un accord avec Warner Bros Discovery pour garder Eurosport 1 sur ses box. Les abonnés aux Freebox Révolution (avec TV by Canal), Pop (avec TV by Canal ou Famille by Canal), Delta et Ultra vont pouvoir en profiter gratuitement à partir du mois prochain. Les chaînes seront accessibles depuis la Freebox TV et depuis le service OQEE de l’opérateur.

Les programmes d’Eurosport

Parmi les grandes rencontres à venir, il y a les Jeux Olympiques d’été et d’hiver, pour lesquels Eurosport dispose des droits jusqu’en 2032. La chaîne couvre aussi le tennis : Open d’Australie, US Open, Finals ATP, WTA et Masters 1000. Les amateurs de cyclismes seront également satisfaits : on peut y suivre le Tour de France, le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne.

Eurosport 2, l’oubliée de Free

Cependant, et c’est assez étonnant : Free n’a pas signé pour Eurosport 2, qui était incluse dans TV by Canal.

Free a une suggestion pour les abonnés qui voudraient la garder : s’abonner à l’option Sport du service de streaming Max. Sauf que le service n’est pas gratuit : la formule la moins chère est à 5,99 euros par mois, mais il faut ajouter l’option Sport à 5 euros par mois. Une option Sport qui inclut… Eurosport 1, dont les abonnés profitent déjà.

La Freebox Ultra Édition Limitée en rouge. // Source : Numerama

Le souci, c’est qu’Eurosport 2 diffuse à peu près les mêmes compétitions qu’Eurosport 1. Par exemple, durant un grand temps forts comme les Jeux Olympiques, une même compétition peut être diffusée sur les deux chaînes en simultané. Certaines compétitions passent aussi en exclusivité sur Eurosport 2, ce qui pourrait contraindre les amateurs de grandes compétitions de s’abonnes à Max.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+