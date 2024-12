Lecture Zen Résumer l'article

La France ne fait pas exception : d’après les données de Strava, la montre de sport la plus utilisée au monde est l’Apple Watch.

En s’imposant comme l’interface ultime pour le sport connecté, Strava récupère beaucoup de données sur les usages des sportives et des sportifs. Ce qui lui permet de faire un récap 2024 très intéressant, capable de projeter des tendances sociétales par rapport aux pratiques sportives — ce que ne peuvent pas trop faire les événements de Spotify, Apple Music ou Deezer, dédiés à la musique.

On apprend par exemple dans une étude consultée par Numerama que les Boomers et la Génération X sont les plus adeptes de sport connecté, devant les Millennials et la Gen Z. Plus on prend de l’âge, plus on remarque les effets du temps sur son corps, plus on s’entretient ? Peut-être. Cette année 2024, Strava nous apprend également que les femmes « étaient 20 % plus susceptibles que les hommes de décrocher une couronne », ce petit challenge proposé par l’application pour mettre les utilisateurs et utilisatrices en concurrence.

Mais il y a aussi des informations technologiques derrière les remontées de Strava, puisque l’application se sert entre autres des capteurs connectés pour nourrir les timelines des sportifs et des sportives. Une bonne occasion de voir quels sont les produits les plus utilisés pour le sport sur l’année écoulée et comparer la France au reste du monde.

L’Apple Watch n’est pas seule sur le podium

Quand il s’agit de s’équiper en montres connectées, la France n’est pas très originale. Depuis de nombreuses années, Apple a explosé le marché de la montre de sport, raflant les premières places du classement. En France, on se retrouve avec la Watch Series (toutes générations confondues) et la Watch SE (toutes générations confondues) aux places 1 et 3. Et c’est papi Garmin qui vient s’intercaler entre les deux gammes d’Apple, avec son Forerunner 245. Quand on compare ce classement au classement mondial, c’est une simple inversion entre le Forerunner 245 et l’Apple Watch SE, qui prend la place de top 2 mondial.

Apple Watch Series 10. // Source : Numerama

Une lecture trop rapide pourrait dire que les Françaises et les Français ont des habitudes liées à des courses plus longues, voire des courses alpines ou du trail. Strava précise d’ailleurs que « les coureurs de 5 km ont opté pour une Apple Watch, tandis que les adeptes des longues distances ont favorisé la Garmin Forerunner ». Mais notre connaissance du marché nous ferait plutôt dire qu’on a devant nous un lissage lié à l’ancienneté des produits.

Tout d’abord, Strava ne distingue pas les versions des Apple Watch. Mais la présence du Forerunner 245 dans le classement, sorti en 2019, nous laisse penser que les sportifs ne se rééquipent pas forcément tous les ans. La montre de Garmin, comme les Apple Watch, a baissé de prix à mesure que les nouvelles versions sortaient : d’anciennes montres moins chères ont été préférées à des montres plus récentes. À titre personnel, avant de passer sur l’Apple Watch Ultra sortie en 2022, je faisais mon sport sans le moindre problème avec une Apple Series 4, sortie en 2018 et toujours excellente.

En France toujours, on peut noter une habitude qui tend à considérer Strava comme un accessoire : alors que dans le monde, la majorité des utilisateurs passent directement par l’application, dans l’Hexagone, on se retrouve avec 61 % des gens qui uploadent leurs efforts au moyen d’un outil tiers. Qu’il s’agisse d’une app ou d’un produit.

