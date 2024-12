Lecture Zen Résumer l'article

Avec un peu de retard par rapport aux années précédentes, Spotify lance son service de rétrospective Wrapped. Il faut installer la dernière mise à jour de l’application pour y avoir accès.

Ça y est, le Spotify Wrapped 2024 est disponible !

En retard sur les années précédentes, où Spotify avait toujours privilégié des lancements à la fin du mois de novembre, le géant suédois du streaming a lancé le mercredi 4 décembre l’édition 2024 de sa rétrospective annuelle.

Un retard causé par un changement dans sa méthodologie de calcul, comme certaines rumeurs l’évoquaient ces derniers jours ? Pas selon Spotify, qui explique à Numerama que rien n’a changé. Vos écoutes de décembre n’influenceront pas votre Wrapped 2024, qui est définitif dès aujourd’hui.

Comment accéder à son Spotify Wrapped 2024 depuis l’application ou le site web ?

Cette année, Spotify voit les choses en grand. De grandes campagnes marketing sont prévues pour faire la promotion du Wrapped qui, en plus de publicités géantes dans la rue, s’offrira un live Twitch spécial chez Squeezie avec pour thème « Guess my Wrapped » (Devine mon Wrapped). Spotify mise sur son service de rétrospective pour faire grandir sa popularité en France et dans le monde, puisqu’il sait que ses abonnés sont nombreux à adorer le concept. Tous ses concurrents l’ont repris, à l’image de Deezer et Apple Music (et même la SNCF).

Comme d’habitude, le Spotify Wrapped est accessible depuis l’application Spotify. On vous recommande de mettre à jour le logiciel depuis l’App Store (iPhone) ou le Play Store (Android), puisque seules les versions récemment sorties supportent le Wrapped 2024. Ensuite, en page d’accueil de l’application, Spotify devrait vous proposer l’expérience rétro dans un onglet « Wrapped » :

L’interface du Spotify Wrapped 2024. // Source : Numerama

Quelles sont les nouveautés du Spotify Wrapped 2024 ? Le service de streaming indique à Numerama qu’il a voulu proposer une expérience similaire à celle l’année dernière, avec toujours des classements de ses artistes, morceaux et albums préférées. Il y a tout de même quelques petites innovations comme :

Un système pour mesurer l’évolution de ses goûts musicaux au fil des mois.

Une touche d’humour avec le « moment shame », qui mettra en avant une statistique insolite sur l’utilisateur. Par exemple, une personne qui a écouté le même morceau quotidiennement pendant 50 jours d’affilée le saura. Libre à elle de le partager… ou d’enfouir ce secret.

Dans les pays anglophones, les livres audio ont le droit à leur Wrapped. En France, où le service est disponible depuis l’automne, il faudra attendre le Wrapped 2025.

Les gagnants des plus grandes catégories en France. // Source : Spotify

Pour promouvoir le Spotify Wrapped 2024 dans ses campagnes de publicité, Spotify a choisi Gojira (merci les JO), Pierre Garnier et Sabrina Carpenter, trois artistes qui ont tout pulvérisé cette année.

Les classements en France. // Source : Spotify

Spotify Wrapped fête (presque) ses 10 ans, avec du rap français en tête des écoutes

À en croire Spotify France, le Wrapped 2024 marque les 10 ans du service. Ce n’est pas tout à fait vrai, puisque l’opération a officiellement débuté en 2016, après un premier test avec le « Spotify Year in Music » en 2015.

Quoi qu’il en soit, ce qui est intéressant est l’évolution des écoutes des Français en 10 ans. À l’époque, ils écoutaient massivement du Coldplay, du Pharrell Williams et du Katy Perry sur le service suédois, qui était encore à ses débuts. Aujourd’hui, ce sont des artistes comme Jul, Werenoi ou Ninho qui sont plébiscités. Les musiciens francophones devancent largement les artistes internationaux, avec une vraie avance du rap. Elle s’explique notamment par le fait que les jeunes sont les plus nombreux à utiliser le streaming musical, avec un très grand nombre d’adultes qui n’a pas encore d’abonnement.

