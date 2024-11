Lecture Zen Résumer l'article

Deezer révèle son récap musical de l’année 2024. Voici comment y accéder dans l’app et ce que vous pourrez y trouver.

Comme chaque année, Deezer révèle à 10h (vous l’avez ?) son MyDeezerYear, un récap musical de l’année écoulée, entre vos heures d’écoute, vos chansons favorites, vos artistes préférés.

L’occasion aussi de découvrir ce 19 novembre 2024 ce qui a cartonné sur Deezer à l’échelle française. Les cinq artistes les plus écoutés : Jul, Ninho, PLK, Gazo, Werenoi. Les 5 albums les plus streamés : Pyramide (Werenoi), Décennie (Jul), Ad Vitam Aeternam (Booba), Chambre 140 Part.3 (PLK), Hit Me Hard And Soft (Billie Eilish). Côtés chansons : Petit génie (Jungeli), Imagine (Carbonne), Spider (GIMS), Beautiful Things (Benson Boone), Ceux qu’on était (Pierre Garnier). Et vous ?

Comment accéder à votre récap Deezer en 2024 ?

Cette année, nouvelle originalité au MyDeezerYear : vous avez le choix entre être flatté ou être clashé par l’application. Cela ne changera pas les informations fournies, mais plutôt la façon dont le récap s’adresse à vous (on a une petite affinité pour le clash, il faut bien l’admettre, on vous le recommande).

Vous trouverez notamment :

Votre premier titre de l’année

Votre nombre d’heures et nombre d’artistes

Votre top titres et top genre

La diversité de vos écoutes

Le titre sur lequel vous avez été avant-gardiste

L’originalité de vos écoutes par rapport aux tendances

Source : Capture d’écran MyDeezerYear2024

Vous pourrez retrouver l’ensemble de votre top 2024 sur la page d’accueil de l’app, dans la section « la musique qui a rythmé ton année », mais aussi dans Explorer > tout en haut.

Au top de l’année, s’ajoute un quiz que vous pouvez envoyer à vos proches pour leur faire deviner vos préférences musicales de 2024 (et vérifier s’ils vous connaissent finalement si bien — savent-ils que vous écoutez autant du Sabrina Carpenter que du Babymetal ?). Bonne nouvelle : ce quiz fonctionne même si vous l’envoyez à quelqu’un qui n’a pas Deezer.

Source : Capture d’écran

