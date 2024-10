Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La montre Polar Pacer est pensée pour les personnes qui pratiquent une activité sportive régulière, autant que pour celles et ceux qui souhaiteraient se mettre au sport. Cette baisse de prix est une bonne occasion de mettre la main dessus.

C’est quoi, cette promotion sur cette montre connectée ?

La montre connectée Polar Pacer est vendue 239 € sur le site officiel du fabricant. Elle est en ce moment proposée au prix de 139,10 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, cette montre connectée ?

La montre Polar Pacer d’une taille de 45 mm peut sembler massive au premier abord. Les finitions soignées et son cadran élégant minimisent cependant sa taille. Son poids de 40 g est léger et la montre est très agréable à porter. Même pendant une longue session de sport, elle ne se sent pas trop, ce qui est un bon point.

La Polar Pacer est idéal pour la pratique du running // Source : Polar

Elle embarque un écran de 1,2 pouce et d’une définition de 240 × 240 pixels. La dalle à cristaux liquides rend la montre consultable en extérieur, y compris en plein soleil. Vous n’aurez aucun souci pour naviguer dans les menus et profiterez d’une très bonne visibilité. L’interface via l’OS maison est certes basique, mais est fluide et ergonomique, pour une navigation globalement intuitive.

À ce prix, cette montre est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire à moins de 150 € pour une montre simple et efficace. La Polar Pacer prend en compte 130 profils sportifs, avec toutes les fonctionnalités nécessaires à la pratique du running, du fitness, ou encore de l’athlétisme. L’ensemble est personnalisable depuis l’application dédiée Polar Flow. Le suivi GPS est quant à lui précis. Vous retrouverez aussi un programme de test qui se charge d’établir un entraînement en fonction de votre allure et de votre fréquence cardiaque.

Enfin, sa batterie de 265 mAh permet sept jours d’autonomie, mais cela peut être réduit à 35 h en cas utilisation intensive du GPS.

