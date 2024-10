Lecture Zen Résumer l'article

Et si c’était la fin des box TV fournies par les opérateurs ? Ils sont de plus en plus à créer leurs applications pour Apple TV et Android TV. Le dernier en date : SFR TV qui arrive sur Android TV.

L’application SFR TV débarque sur Android TV : de quoi profiter de la télévision en direct et des programmes en replay sur n’importe quel téléviseur connecté ou box TV sous ce système d’exploitation. Un pas de plus vers la fin des box TV des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ?

SFR TV dans Android TV : à quoi ça sert ?

Dans un communiqué de presse, SFR a annoncé l’arrivée ce 29 octobre de son application SFR TV sur toutes les box TV et téléviseurs connectés sous Android TV, ainsi que sur les Chromecast et les Google TV (des noms différents, mais on vous explique tout). Un service uniquement disponible en souscrivant l’option Multi TV proposée par l’opérateur à 5 euros par mois, sans engagement. L’application est utilisable sur tous les systèmes à partir d’Android TV 9 et peut être téléchargée depuis le Play Store.

L’application SFR TV // Source : SFR

Cela permet d’utiliser la télécommande de son téléviseur pour accéder « au principaux programmes et services TV (direct, replay, enregistrement, catalogue VOD ». Cela représente plus de 400 chaînes. L’option Multi TV permet de profiter du service sur jusqu’à cinq écrans en simultané. II y a cependant quelques restrictions pour certains contenus disponibles en option, comme OCS, beIN Sports et RMC Sport ; un seul écran seulement.

Quels opérateurs sont disponibles sur quelles box TV ?

En fonction des systèmes d’exploitation et des marques de téléviseurs, les opérateurs ont leur application disponible sur plus ou moins de supports. Le meilleur élève, c’est sans doute OQEE by Free qu’on trouve un peu partout : c’est le seul grand FAI français à être disponible sur Fire TV d’Amazon ainsi que sur les téléviseurs LG et Philips.

Chez Bouygues Telecom, l’application B.tv est uniquement disponible sur Apple TV et sur les téléviseurs Samsung (sous Tizen). Du côté d’Orange, l’application Orange TV est disponible depuis le 10 septembre sur Android TV et Apple TV, mais pas de Fire TV pour le moment. Une fuite avait révélé l’arrivée de l’application sur ces OS.

Free (OQEE by Free) Bouygues Telecom (B.tv) Orange (Orange TV) SFR (SFR TV) Android TV ✅ ❌ ✅ ✅ Apple TV ✅ ✅ ✅ ❌ Fire TV ✅ ❌ ❌ ❌ La disponibilité des applications des FAI sur les différents OS

SFR TV était quant à elle déjà disponible sur les téléviseurs Samsung et Hisense. Toujours pas d’Apple TV en revanche : c’est le seul des quatre grands opérateurs français à y être absent. Espérons pour les abonnés SFR que ce lancement de SFR TV sur Android TV soit un premier pas pour l’opérateur et qu’il passe à la vitesse supérieure en allant sur Apple TV. Côté marques de téléviseurs, Samsung est le mieux loti avec toutes les applications.

Free (OQEE by Free) Bouygues Telecom (B.tv) Orange (Orange TV) SFR (SFR TV) Samsung TV (Tizen) ✅ ✅ ✅ ✅ LG (webOS) ✅ ❌ ❌ ❌ Philips (Titan OS) ✅ ❌ ❌ ❌ Hisense (VIDAA) ❌ ❌ ❌ ✅ La disponibilité des applications des FAI sur les différents téléviseurs

Ces deux tableaux montrent que les opérateurs placent de plus en plus leur application sur des systèmes externes.

Toutes peuvent être utilisées sur Android et iOS, mais elles le sont de plus en plus sur des téléviseurs ou des box TV, souvent plus puissantes que les box TV fournies par ces opérateurs. Peut-être que dans quelques années, la box TV sera en option lorsqu’on souscrira une offre.

