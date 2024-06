Lecture Zen Résumer l'article

Début juillet, Orange devrait lancer son application « Orange TV » sur Android TV et tvOS (Apple), après plusieurs mois de tests. Les abonnés à l’opérateur devraient enfin pouvoir se séparer de leurs box télé.

Après les téléviseurs Samsung (sous Tizen OS), au tour des téléviseurs sous Android TV et du boîtier Apple TV de recevoir la télévision d’Orange.

Selon les informations d’iGeneration, Orange lancera début juillet son application Orange TV sur les plateformes de Google et d’Apple. Les téléviseurs et vidéoprojecteurs sous Android TV, en plus des Apple TV, pourront alors virtualiser un décodeur Orange, pour accéder aux chaînes en direct et aux programmes au replay. Une bonne occasion de débrancher sa box, qui pourra se transformer en décodeur secondaire ou tout simplement être renvoyée à l’opérateur.

Orange TV sans box : une option gratuite ou payante

En mars 2024, Orange avait ouvert un test sur sa plateforme Le Lab. « Vous êtes client(e) de la TV d’Orange et vous êtes équipé(e) d’une smart TV sous Android, d’une clé ou d’un boitier Android ou Apple TV… Découvrez les premières fonctionnalités de la future application Smart TV d’Orange pour accéder à vos contenus sur les différents écrans de votre foyer (ou en dehors) sans passer par le décodeur », écrivait l’opérateur.

Dans les prochaines semaines, Orange devrait ouvrir son application à l’ensemble de ses abonnés. iGeneration, qui a pu obtenir des images de l’interface, dévoilent une TV d’Orange conforme à ce que propose l’opérateur sur ses propres box, avec plusieurs onglets de navigation. Android TV et tvOS permettront d’accéder aux chaînes en direct (en 1080p) et au replay gratuit des chaînes. Le contrôle du direct serait aussi de la partie.

Le site iGeneration a obtenu quelques photos de l’app Orange sur Apple TV. // Source : iGeneration

Selon iGeneration, la TV d’Orange sur Smart TV sera gratuite sur les offres haut de gamme (qui incluent déjà du multi TV) et payante sur les offres les plus abordables (5 euros par mois, puisqu’Orange considère son application comme un décodeur secondaire). À terme, on imagine qu’Orange laissera ses nouveaux abonnés choisir entre un décodeur physique ou un accès à l’application, à l’image de Free.

Orange, Bouygues et Free : la fin progressive des décodeurs

Avec son application tvOS et Android TV, Orange rejoindra Free et Bouygues, qui proposent déjà ce service sur ces deux systèmes d’exploitation. Free a de l’avance puisqu’il couvre toutes les plateformes, tandis que SFR, absent d’Android et Apple pour l’instant, se concentre sur les téléviseurs Samsung et Hisense.

Samsung propose des applis Bouygues, Free, Orange et SFR sur ses Smart TV. // Source : Samsung

Quoi qu’il en soit, la tendance est la disparition progressive des box télé. Si les quatre opérateurs devraient continuer à en fabriquer (une grande partie du public français a besoin de solutions simples et fournies par l’opérateur), les plus jeunes et les plus technophiles peuvent désormais les remplacer par des applications. La fin d’une ère où l’annonce d’une Livebox ou d’une Freebox intéressait des millions de personnes.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.