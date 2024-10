Lecture Zen Résumer l'article

La prochaine élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre prochain. Entre Kamala Harris et Donald Trump, beaucoup n’hésitent pas à s’exprimer sur les réseaux sociaux, y compris des comptes fan. L’un d’entre eux dédié à Snoopy a affiché son soutien pour le candidat républicain, ce qui a déclenché une tempête dans la communauté Snoopy.

Snoopy est-il plutôt républicain ou plutôt démocrate ? C’est la question qui déchire la communauté autour du petit chien imaginé par Charles M. Schulz dans les années 50. Un compte dédié au beagle le plus connu a affiché son soutien à Donald Trump, avant de se prendre un contrecoup de la part de la communauté Snoopy, qui existe bel et bien. D’autant plus qu’il est aidé par Elon Musk, qui aide Trump sur X.

Utiliser l’image de Snoopy pour soutenir Donald Trump : ça ne passe pas auprès de la communauté

Sur les réseaux sociaux, il y a des comptes officiels dédiés à Snoopy, mais aussi une myriade de comptes de fans, sur lesquels ils publient des actualités à propos du personnage et des planches issues du comic. Sur Instagram et TikTok, certains comptes publient même des clips vidéo du petit chien sur de la musique douce, dans des edits (la vidéo a été modifiée avec des effets vidéos et audios). Avec cela, des vues, des likes, des messages largement diffusés, bref : de l’influence. Ce qui peut être très tentant pour faire des passer des messages, notamment politiques.

Une tentation à laquelle a succombé le compte @snoopyweekly sur X la semaine dernière. Son propriétaire, anonyme, a annoncé soutenir Donald Trump pour la prochaine élection présidentielle américaine, qui aura lieu le 5 novembre prochain.

you may have deleted the tweet but we all saw it and snoopy hates you btw @snoopyweekly pic.twitter.com/Kj7AmCdj5B — paige (@laurieslaurence) October 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Il affirmait qu’un second mandat du républicain offrirait aux Américains « une frontière sécurisée et un gouvernement qui donne la priorité à la prospérité de ses citoyens qui paient des impôts plutôt qu’aux immigrés clandestins. » Le magazine Rolling Stone rapporte que la publication était accompagnée d’« une image de Snoopy serrant la main d’un personnage de Trump à la manière de Peanuts [la série originelle qui raconte les aventures de Snoopy et son maître Charlie Brown] ». Après avoir récolté 19 000 likes, elle a été supprimée par le propriétaire du compte. Un compte qui, lui aussi, a été désactivé par son propriétaire par la suite.

Snoopy avec une casquette « Make America great again » // Source : Montage Numerama

Pour se défendre de soutenir Kamala Harris, grande concurrente de Donald Trump et actuelle vice-présidente des États-Unis, le compte @snoopyweekly a déclaré être issu d’une famille de la classe moyenne : « nous avons créé ce profil l’année dernière pour nous distraire des difficultés économiques, dans l’espoir d’apporter du bonheur à d’autres personnes qui traversent la même période. Nous voulons le meilleur pour notre famille et notre grand pays. Rendons l’Amérique grande à nouveau. »

Si on ne sait pas pour qui voterait Snoopy, on sait pour qui voteront ses fans

Sur ce même réseau social, beaucoup ont alerté le compte officiel de leur beagle préféré pour pointer du doigt une violation des droits d’auteur à cause de l’image publiée. D’autres ont dénigré le compte en disant que Snoopy le détesterait s’il existait réellement. Les fans et les comptes communautaires se sont en très grande majorité affichés contre Donald Trump et la démarche de @snoopyweekly, dénonçant un acte « fasciste ».

Une lettre de Charles Schulz à un fan en 1970 // Source : Daily Snoopy via X

Par exemple, les comptes Daily Snoopy et @girg1genius, avec respectivement plus de 130 000 et 120 000 abonnés sur X, soutiennent régulièrement les communautés LGBTQIA++ et des cagnottes pour les victimes palestiniennes à Gaza, des combats que ne porte pas du tout l’ex-président des États-Unis.

La position ambivalente de Charles Schulz, créateur de Snoopy, en son temps

Des comptes qui invoquent une lettre du créateur de Snoopy décédé en 2000, Charles Schulz, écrite en 1970 en réponse à un fan du personnage : « Je pense qu’il est plus difficile aujourd’hui que jamais de définir ce qui fait un bon citoyen. Tout ce que chacun d’entre nous peut faire, c’est suivre sa propre conscience et garder foi en notre démocratie. Parfois, ce sont ceux-là même qui crient le plus fort en faveur d’un retour à ce qu’ils appellent les ‘vertus américaines’ qui manquent de foi en notre pays. Je crois que notre plus grande force réside toujours dans la protection de nos plus petites minorités. »

Interrogé par Intelligencer, l’historien et auteur de Charlie Brown’s America : The Popular Politics of Peanuts Blake Scott Ball, Charles Schulz « ne s’est pas tenu à l’écart des questions controversées comme le contrôle de la population, les droits civiques ou la guerre du Viêt Nam. Il introduisait ces questions, mais plutôt pour lancer la conversation. » En fait, les planches de Peanuts étaient publiées à quelques pages d’articles sur la politique, l’international et la société. Dès son époque, Snoopy était lu par un public qui consomme des médias. Pour Blake Scott Ball, ceci explique pourquoi c’est sur X principalement que la communauté du petit chien se combat.

D’un autre côté, Charles Schulz se disait « libéral » pendant très longtemps, et était proche du parti républicain, notamment Ronald Reagan. Pour autant, il avait une certaine admiration pour Bill Cliton ou encore Jimmy Carter, deux démocrates. Cependant, le dessinateur est décédé le 12 février 2000 : impossible de savoir réellement qui soutiendrait Schulz aujourd’hui. Espérons que cette polémique n’arrive pas jusqu’aux Moomins.

