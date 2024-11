Lecture Zen Résumer l'article

Sur les réseaux sociaux, et particulièrement X, la vidéo d’un écureuil euthanasié par la ville de New York fait énormément de bruit dans la sphère pro-Trump. Les soutiens du candidat républicain, dont Elon Musk et son entourage, accusent Kamala Harris et les démocrates d’être insensibles à l’animal. Ils suggèrent que Donald Trump est la seule solution pour les écureuils.

Le week-end du 2 novembre 2024, les soutiens de Donald Trump se sont découverts une nouvelle passion : les écureuils.

Sur X et d’autres réseaux sociaux, pratiquement deux millions de publications sur « Peanut », un écureuil euthanasié par les autorités de New York, ont vu le jour. Un grand nombre d’entre elles viennent de comptes pro-Trump et de certaines mouvances d’extrême droite, qui tentent une pirouette pour relier Kamala Harris à l’assassinat. L’idée sous-jacente est simple : votez Donald Trump et les écureuils seront sauvés.

La frénésie autour de Peanut l’écureuil est telle que certains observateurs de la vie politique américaine s’interrogent sur l’impact que pourrait avoir cette vidéo sensationnelle sur les votes le jour de l’élection, prévu le 5 novembre. Elon Musk, le propriétaire de X, est le premier à partager de très nombreux mèmes mettant en scène un écureuil pour convaincre les abstentionnistes et les hésitants d’élire Donald Trump.

Qu’est-il arrivé à Peanut l’écureuil ?

Dans une vidéo sur une musique triste vue plusieurs millions de fois, on découvre Mark Longo et Peanut, son écureuil de compagnie.

Depuis plusieurs années, Mark Longo s’est fait connaitre sur TikTok avec des vidéos de sa vie avec un écureuil. Le New-Yorkais a adopté Peanut et s’en occupe comme s’il s’agissait d’un chien. L’amitié entre l’homme et l’animal a de quoi toucher beaucoup de monde.

Problème : détenir un écureuil de compagnie est illégal à New York. Le département chargé de l’environnement de la ville a découvert la détention de Peanut et est allé saisir l’écureuil, puis l’a euthanasié. Cette décision, juridiquement fondée, mais jugé cruelle, ne peut que faire de la peine. D’autant qu’il n’y a pas que Peanut qui a été euthanasié : Mark Longo élevait aussi un raton-laveur. Mais c’est surtout l’écureuil qui a ému l’Amérique.

Plusieurs tweets publiés par des comptes pro-Trump, dont le comité de soutien d’Elon Musk, utilisent Peanut pour manipuler l’opinion. // Source : X

Pourquoi Elon Musk et les pro-Trump accusent Kamala Harris ?

L’histoire de Peanut est triste, mais quel est le rapport avec Kamala Harris ?

Il n’y en a pas réellement, mais les supporters de Donald Trump sont prêts à s’en servir pour augmenter les chances de victoire du candidat républicain dans cette élection. Jouer sur la corde de la sensibilité peut s’avérer efficace en politique — et comme les deux camps sont au coude à coude, chaque levier compte.

Parmi les reproches venant du clan de Donald Trump, il y a le fait que New York est une ville démocrate, que la police devrait chasser les migrants au lieu des écureuils et que Kamala Harris a elle-même exercé en tant que juge (en Californie). Le droit de détenir un écureuil est aussi utilisé comme un gage de liberté, une notion à laquelle Kamala Harris souhaiterait s’attaquer, selon les républicains, une fois élue.

Elon Musk et ses soutiens très à droite partagent la vidéo et différents montages mettant en scène l’écureuil. // Source : X

Dans plusieurs interviews, on peut voir Mark Longo, en larmes, raconter son histoire. Le New-Yorkais n’appelle pas à voter pour Donald Trump, mais les supporters du candidat républicain le lient pourtant à leur cause. Ils y voient la preuve qu’un gouvernement autoritaire, comme celui de Kamala Harris, pourrait venir assassiner vos animaux chez vous.

Pour beaucoup d’Américains, la mort de Peanut illustre le combat pour la liberté. // Source : X

Donald Trump est-il vraiment le défenseur des animaux de compagnie, comme ses fans semblent le croire ? Historiquement, le Parti républicain ne s’est jamais illustré par la défense des animaux. Il y a une certaine hypocrisie dans ce statut de sauveur, puisqu’un Donald Trump au pouvoir n’aurait eu aucun impact sur la décision des autorités sanitaires new-yorkaises. Le milliardaire ne s’est d’ailleurs pas exprimé sur le sujet.

Elon Musk, qui utilise X pour faire campagne pour Donald Trump, est le premier à multiplier les tweets sur l’écureuil, parfois avec des montages déplacés. La mort de l’animal lui permet de légitimer sa « radicalisation », tout en utilisant l’humour et les mèmes pour détourner la situation à son avantage.

Nouveau slogan de campagne des pro-Trump : sauvez les animaux. // Source : X

À l’heure des réseaux sociaux et des bulles d’opinion, l’épisode Peanut illustre parfaitement ce qui tue la politique. Plus personne ne débat : les plateformes ne servent qu’à véhiculer des idées et de la colère. Le clan de Donald Trump l’a bien compris, et personne ne semble trouver utile de demander son avis à Mark Longo.

