Sur X, anciennement Twitter, les publications se faisant le relai d’un message publié sur 4chan à propos de la tentative d’assassinat de Donald Trump sont massivement diffusées. Mais 4chan n’a jamais été une source.

2 millions d’impressions, 6 000 republications, 13 000 likes et 982 réponses : ce sont les statistiques impressionnantes du message publié en français sur X par l’utilisateur « Camille Moscow » à propos de la tentative d’assassinat de Donald Trump.

Dans ce billet, incluant des captures d’écran, l’utilisateur du réseau social d’Elon Musk se fait le relai d’une série de publications issues de 4chan, avec un message introductif reprenant les codes sémantiques des théories du complot : « Incroyable révélation si cela est vrai ». Si cela est vrai, oui. Mais la vérité, c’est bien ce qui pose problème quand 4chan entre dans la danse.

4chan n’est pas une source d’information

Depuis la tentative d’assassinat de Donald Trump par Thomas Matthew Crooks le 13 juillet 2024, le web social s’enflamme — et les rumeurs évoquant un coup monté vont bon train. La scène et ses détails, filmés sous plusieurs angles, sont propices à de très nombreuses interprétations contradictoires, surtout sur les réseaux sociaux.

Du côté des pro-Trump, la petite musique qui revient le plus souvent d’après nos recherches est le fait que les services secrets américains ont organisé l’assassinat manqué, ou au moins laissé faire le tireur. Du côté des anti-Trump, on trouve aussi des remarques sur un coup monté par l’ancien président lui-même, qui aurait tout intérêt à se porter en martyr et se montrer en glorieux combattant à quelques semaines des élections. Surtout en comparaison de Joe Biden, jugé affaibli au sein même de son propre parti.

Mais la première de ces théories, du côté des soutiens de Trump, a des échos partout dans le monde — notamment en France, comme le montre la capture ci-dessus. Cette déclinaison de la théorie d’un coup monté par l’État américain est intéressante, parce qu’elle émane d’un site web que personne, il y a quelques années, n’aurait osé citer en source : 4chan.

4chan, « la poubelle du web », fonctionne par deux leviers qui rendent toute information douteuse : ses utilisateurs sont anonymes et l’un de leurs passe-temps favoris est de piéger les internautes et les médias. Qu’un utilisateur, anonyme, dise être le fameux sniper qui a abattu le tireur, ne prouve pas une seconde qu’il l’est réellement.

Dès lors, toute la théorie qu’il déploie, à savoir que ses supérieurs ne lui auraient pas donné l’ordre de tirer, laissant le tireur ajuster le président, n’a aucune valeur informative. Pas plus que le déroulé qui suit, racontant qu’il aurait perdu son job quand il a décidé, quand même, de tirer. Rien, dans la capture d’écran ci-dessous, n’est une source fiable.

La publication issue de 4chan qui affirme venir du sniper ayant abattu Thomas Crooks // Source : Capture d’écran X

« Et si c’était vrai, ce serait très grave »

C’est précisément à ce moment-là que le saut dans la post-vérité s’opère. On peut le voir aux réponses à ces publications, françaises ou américaines, qui tournent autour du même point : ce n’est pas si grave qu’il n’y ait aucune preuve, tant que cela pourrait être vrai, c’est bon à partager.

« Qu’importe si c’est le bon gars sur 4chan, c’est 100 % ce qui s’est passé » // Source : Capture d’écran Numerama

Et c’est toute la croisade d’Elon Musk contre les médias traditionnels et les institutions qui se joue dans ces publications sur X : pour le milliardaire, l’information est désormais sur son réseau social bien avant d’être ailleurs. C’est un biais de confirmation très fort, puisqu’il oublie qu’en racontant tout et n’importe quoi, il est statistiquement possible de trouver une affirmation qui s’avèrera être véridique. Le rôle de l’enquête, qu’elle soit médiatique ou liée aux institutions de l’État, est de définir ce qui s’est effectivement passé — pas de jeter en pâture à la foule toutes les options possibles, réelles ou fantasmées. Les secondes, comme on le voit, sont malheureusement les plus amplifiées.

À date, une chose est sûre : n’importe quel anonyme peut publier ce qu’il souhaite sur 4chan. Tout relai d’une publication du forum le plus sombre du web ne peut pas avoir valeur d’information.

