Les premières bêtas d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1 activent enfin quelques fonctions Apple Intelligence sur iPhone, iPad et Mac. Il suffit de mettre son appareil en anglais et de rejoindre la liste d’attente… à condition de ne pas être dans l’Union européenne. Ici, Apple a décidé de nous priver d’intelligence artificielle générative.

Annoncée en juin 2024, Apple Intelligence est une suite de fonctions logicielles censée propulser l’iPhone, l’iPad et le Mac dans l’ère de l’intelligence artificielle générative. Résumés automatiques des messages et des mails, réécriture de texte, générateur d’images, nouveau Siri, intégration de ChatGPT, gomme magique dans les photos… Les fonctions imaginées par Apple sont nombreuses et s’étendront avec le temps.

Apple Intelligence sera-t-il prêt à temps ? La réponse est non. Apple espérait lancer de premières fonctions en septembre, avec iOS 18.0, mais la marque promet désormais un lancement « plus tard cet automne ». Les premières versions bêta d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1, disponibles depuis le 29 juillet, donnent un premier aperçu de l’IA à la sauce Apple… sauf en Europe. C’est la première fois qu’Apple lance un second cycle de bêta aussi tôt dans l’été, alors que la version X.0 n’est pas finalisée.

Apple Intelligence bloqué en Europe : la conséquence d’un bras de fer

Comme annoncé en juin, Apple Intelligence ne parle pas encore français. Apple indique qu’il faut configurer son appareil en anglais, avec « États-Unis » en tant que région, pour activer le service. Une liste d’attente permet ensuite de débloquer les nombreuses fonctions Apple Intelligence, le temps de laisser à Apple d’adapter ses serveurs (un téléchargement de 5 Go est obligatoire, puisque le modèle est partiellement local).

Problème, Apple indique que cette ruse est impossible sur deux territoires : l’Union européenne et la Chine. En désaccord avec la Commission européenne sur sa vision en matière de régulation du numérique (le DMA, notamment), Apple a pris la décision de bloquer plusieurs fonctions dans l’UE, dont Apple Intelligence. Un bras de fer surtout politique qui pourrait durer des mois, puisque l’UE se dit de son côté plutôt fière d’être le seul territoire sans IA Apple. Apple, lui, espère réussir à lui faire assouplir ses règles.

Pour activer Apple Intelligence, il faut rejoindre une liste d’attente. // Source : Numerama

Peut-on tester Apple Intelligence en Europe ?

Apple a-t-il mis ses menaces en exécution ? Pour le savoir, Numerama a installé les premières bêtas d’iOS 18.1 et macOS 15.1 sur des appareils de test. L’option Apple Intelligence apparaît bien dans les réglages, mais indique immédiatement qu’« Apple Intelligence n’est pas disponible actuellement dans votre région ou dans votre pays ». Premier échec.

Apple Intelligence est bloqué par défaut dans l’UE. // Source : Numerama

Peut-on contourner cette restriction ? Pour les biens de ce test, nous avons mis nos appareils en anglais américain, en région États-Unis et, petit bonus, configuré un compte App Store américain (Apple vérifie souvent l’éligibilité d’un appareil avec cette information, comme au lancement du Apple Vision Pro). Ensuite, nous sommes retournés dans les réglages Apple Intelligence :

Sur iPhone et iPad : il n’y a rien à faire, Apple Intelligence est bloqué. À en croire Reddit, Apple vérifie plusieurs informations comme la localisation réelle (pas l’adresse IP, un VPN ne sert à rien) et l’opérateur qui fournit la carte SIM pour valider l’éligibilité au service. En Suisse ou au Royaume-Uni, l’option devrait apparaître. En France, c’est complètement verrouillé. Cela n’augure rien de bon pour le lancement d’Apple Intelligence en octobre, qui ne devrait pas arriver en Europe.

il n’y a rien à faire, Apple Intelligence est bloqué. À en croire Reddit, Apple vérifie plusieurs informations comme la localisation réelle (pas l’adresse IP, un VPN ne sert à rien) et l’opérateur qui fournit la carte SIM pour valider l’éligibilité au service. En Suisse ou au Royaume-Uni, l’option devrait apparaître. En France, c’est complètement verrouillé. Cela n’augure rien de bon pour le lancement d’Apple Intelligence en octobre, qui ne devrait pas arriver en Europe. Sur Mac : bonne nouvelle, changer la région suffit. Apple ne vérifie pas le compte App Store ou la localisation, Apple Intelligence est immédiatement disponible. S’agit-il d’un oubli qui sera corrigé dans une prochaine bêta ? Ou y a-t-il de l’espoir de pouvoir essayer le service au lancement de macOS 15.1 ?

La nouvelle interface de Siri sur Mac. Malheureusement, les réponses sont toujours les mêmes. Le nouveau modèle n’est pas actif. // Source : Numerama

Quelles sont les premières fonctions Apple Intelligence disponibles ?

Si vous avez un Mac compatible (avec une puce M1 au minimum), installer macOS 15.1 en bêta a-t-il du sens ? Nous ne vous le recommandons pas pour plusieurs raisons, puisqu’il semblerait notamment que la bêta de 15.1 soit plus ancienne que la bêta de 15.0 actuellement en circulation. Il s’agit d’une pré-version pour les développeurs, pas encore d’un jouet pour tous.

Les outils d’écriture d’Apple Intelligence. // Source : Numerama

Autre chose importante : cette première version d’Apple Intelligence est très limitée. Elle contient les nouveaux outils d’écriture, la nouvelle interface de Siri (sans le nouveau modèle ou ChatGPT), des résumés des mails, des suggestions automatiques de réponses aux messages et un nouveau mode de concentration qui trie automatiquement les notifications.

Les autres fonctions intéressantes, comme le générateur d’images ou d’émojis, la gomme magique, le créateur de souvenirs ou la priorisation des notifications ne sont pas là. Il faudra attendre de prochaines versions d’iOS 18.1, voire iOS 18.2, 18.2 ou 18.4. Le retard d’Apple sur l’IA est assez grand, même si nos premiers tests sont rassurants au niveau de la rapidité.

