Alors que de nouveaux virus et malwares sont découverts tous les jours et font la Une des journaux, installer un antivirus n’est plus une option, mais apparaît comme une nécessité. Pour vous aider à choisir l’antivirus qui concilie efficacité et budget, voici quelques conseils et une sélection des meilleurs antivirus gratuits pour Windows.

Pour choisir un bon antivirus, il ne faut pas toujours se fier au marketing. En effet, ce n’est pas parce que vous voyez des publicités partout sur les réseaux sociaux et sites web pour les logiciels de tel ou tel éditeur spécialisé dans la cybersécurité qu’il vous protégera efficacement contre les virus et autres logiciels malveillants (malwares).

Pour trouver l’antivirus qui répondra à vos exigences en matière de sécurité numérique, listez les critères techniques les plus importants comme le nombre d’appareils à protéger et les systèmes sur lesquels il vous faudra installer cet antivirus. Si vous possédez un ordinateur sous Windows, vous n’aurez que l’embarras du choix. Demandez-vous ensuite si vous avez besoin d’un module de contrôle parental pour vos enfants, d’un gestionnaire de mots de passe, d’un VPN pour une connexion sécurisée quand vous êtes en déplacement et que vous utilisez un réseau Wi-Fi public, etc.

Enfin, vient la question du budget. Si certains éditeurs de solution de sécurité jouent le jeu et proposent des tarifs attractifs, d’autres monnayent leur protection à prix d’or. Le mieux est de commencer par la version gratuite d’un antivirus. Si le produit vous semble pertinent, mais trop limité pour correspondre pleinement à votre usage, alors la souscription à un abonnement ou l’achat d’une licence est envisageable par la suite.

Avast antivirus gratuit, le plus populaire

Avast antivirus gratuit comptabilise plusieurs millions d’utilisateurs dans le monde. Certains passent à Avast One (l’édition payante) mais d’autres conservent la version gratuite pendant des années. Encore une fois, tout dépend de vos activités numériques et de vos besoins.

La solution d’Avast a l’avantage d’être complet avec sa protection en temps réel, son système d’analyse personnalisable, son gestionnaire de mots de passe, son WiFi Inspector, son Smart Scan, son détecteur d’applications obsolètes et ses nombreuses options de configuration qui assurent protection de votre confidentialité en ligne et maintenance des performances de votre ordinateur.

Pour ne rien gâcher, Avast antivirus gratuit est compatible avec les ordinateurs sous Windows, Mac et Linux, ainsi que sur les appareils mobiles Android et iOS.

AVG Antivirus Gratuit, vie privée prioritaire

AVG Antivirus Gratuit fait aussi partie des antivirus leader du marché avec sa protection en temps réel contre les virus, les logiciels espions, les logiciels publicitaires et les autres types de logiciels malveillants. Son système de protection comportementale analyse tous vos fichiers, dossiers, programmes et périphériques, et détecte toute activité suspecte et s’emploie à la contrer avant qu’elle n’occasionne des dégâts.

En plus de proposer un pare-feu, un navigateur sécurisé, un gestionnaire de mots de passe et un système d’analyse heuristique, AVG Antivirus Gratuit place la protection de votre vie privée en ligne en première position. Il offre, en effet, un détecteur de sites frauduleux et d’e-mails de phishing qui bloque les tentatives d’hameçonnage avant même d’arriver dans la boîte de réception de votre client de messagerie.

Avira Free Security, le plus complet

Avira Free Security est aussi une suite de sécurité complète qui offre de nombreuses fonctionnalités. Elle est compatible avec les systèmes Windows, mais aussi Mac, Android et iOS. Pour ne citer que ses principaux outils, les utilisateurs pourront compter sur une protection en temps réel et des analyses personnalisables, un navigateur sécurisé et un module de mise à jour des pilotes et logiciels installés.

Ils profiteront également d’un gestionnaire de mots de passe, d’un VPN et de System SpeedUp, un module qui nettoie votre système des fichiers temporaires et l’optimise. Bien entendu, ces outils complémentaires sont limités dans la version gratuite, mais la protection antivirus, elle, est optimale en permanence, même dans la version gratuite.

BitDefender Antivirus Free, une protection sans faille

BitDefender est aussi un éditeur de solution de sécurité de renom et son antivirus gratuit n’a rien à envier à ses concurrents en matière de protection. Son plus grand atout est d’automatiser la plupart des tâches pour que l’utilisateur n’ait pas à rentrer dans les paramètres pour que les outils soient opérationnels.

Par contre, contrairement à ses concurrents qui proposent souvent d’autres fonctionnalités gratuites (même limitées) comme le VPN ou le gestionnaire de mots de passe, BitDefender Antivirus Free n’assure que la protection en temps réel et les analyses à planifier. Bien entendu, il est possible de profiter d’autres fonctionnalités, en souscrivant à l’un des éditions payantes : BitDefender Internet Security ou Total Security.

Panda Antivirus Gratuit, le plus discret

Bien qu’il soit moins connu qu’Avast ou Norton, Panda est aussi un éditeur de solution de sécurité qui propose des logiciels gratuits et performants. Son antivirus gratuit, nommé aussi Dôme Essentiel, fait partie d’une suite de sécurité complète qui comprend un VPN, un pare-feu, un module d’analyse automatique des périphériques de stockage connectés et, nouveauté par rapport à ses concurrents, un kit de secours qui vous permet de créer une clé USB de démarrage et de désinfection de votre ordinateur si ce dernier ne peut plus démarrer à cause d’un virus.

Pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité en ligne, Panda Antivirus Gratuit intègre un Dark Web Scanner qui surveille que vos identifiants de connexion ou vos informations personnelles ne circulent pas sur le Dark Web.

Microsoft Defender, le natif pour Windows

Microsoft Defender est installé par défaut sur tous les ordinateurs sous Windows 10 et Windows 11. Ses fonctionnalités antivirus restent basiques, mais il est très bien noté dans les classements des laboratoires de tests indépendants comme AV-Test et AV Comparatives. Cet antivirus assure une protection en temps réel et son pare-feu analyse tous les fichiers entrants pour bloquer toute intrusion. Vous n’y trouverez pas de VPN, de gestionnaire de mots de passe, ni de système de vérification des versions de vos pilotes ou logiciels, mais pour les utilisateurs ayant peu d’activité en ligne, il s’avère suffisant.

De plus, il a l’avantage d’être léger et monopolise peu de ressources, et il s’associe parfaitement avec les autres outils Microsoft comme Microsoft 365 ou encore le contrôle parental Microsoft Family Safety.

