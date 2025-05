Lecture Zen Résumer l'article

Parce que Google, Microsoft et Apple ne sont pas les seuls acteurs du numérique, même s’ils sont très performants, y compris dans le cloud. Envie de voir autre chose que Google Drive ? Voilà cinq autres solutions d’hébergement à distance.

Alors que le climat international est particulièrement tendu, de nombreux Européens se tournent vers des solutions plus locales en matière de services numériques. Ils cherchent notamment à retrouver une souveraineté numérique et à s’affranchir des géants américains comme Google, Apple et Microsoft.

Dans de précédents articles, nous vous présentions déjà des alternatives aux services de messagerie, et des outils de traduction différents de Google Translate.

Aujourd’hui, il s’agit de trouver des variantes européennes au service de stockage dans le cloud Google Drive. Certes, ce dernier offre de nombreux avantages avec sa suite bureautique intégrée, ses outils de collaboration et son interaction avec l’environnement Google. Mais vous allez découvrir que certaines solutions n’ont rien à lui envier.

NextCloud, l’alternative allemande

NextCloud, la plateforme de stockage cloud allemande. // Source : Nextcloud

NextCloud est une solution allemande de stockage dans le cloud qui permet de sauvegarder, sécuriser et synchroniser vos fichiers de manière à toujours disposer de vos documents, où que vous soyez. De plus, il met à votre disposition des outils de collaboration en ligne comme la messagerie instantanée, ou encore les appels en visio (avec NextCloud Talk). Les utilisateurs professionnels pourront aussi synchroniser les agendas, les contacts et les photos de chaque collaborateur.

Et grâce à NextCloud Office, vous pourrez profiter d’outils bureautiques auto-hébergés et collaboratifs, entrant directement en concurrence avec Google Drive et ses outils Docs, Sheets et Slides. Notez également l’intégration d’un assistant IA, NextCloud Assistant qui améliore votre productivité en effectuant des tâches de traduction, résumé et rédaction.

Leviia, le cloud écologique

Leviia, la plateforme de stockage cloud écologique. // Source : Leviia

Leviia est une offre 100 % française de stockage dans le cloud qui se préoccupe aussi de l’environnement avec une empreinte carbone très faible. En termes de fonctionnalités, vous profiterez des outils classiques pour transférer, sauvegarder et synchroniser tout type de fichiers et documents : photos, vidéos, fichiers bureautiques, etc. Vos données sont protégées par un système anti-DDOS performant et sauvegardées toutes les 24h afin d’en conserver une copie en cas de panne matérielle.

Leviia étant sur le sol français, il respecte le RGPD pou la confidentialité de vos données et se distingue par son niveau de sécurité de haut niveau grâce à un chiffrement avancé, et une protection contre les ransomwares. De plus, Leviia adopte une démarche écologique en compensant à 200 % ses émissions de dioxyde de carbone en participant à des actions de reforestation.

kDrive, la plateforme la plus économique

kDrive, la plateforme de stockage cloud la plus économique // Source : Infomaniak

kDrive est, quant à lui, basé en Suisse. Il s’agit d’une plateforme de stockage dans le cloud doté également d’une suite bureautique (OnlyOffice) et d’outils collaboratifs (kSuite). Comme les autres plateformes européennes, le service est soumis au RGPD et garantit ainsi la confidentialité de vos données. Le gros plus de kDrive, c’est son offre tarifaire très avantageuse et ses 35 Go d’espace gratuit.

La plateforme propose aussi des applications de synchronisation pour votre galerie photo mobile, vous permettant de gagner de l’espace sur votre smartphone, mais également de sécuriser vos photos en ligne. L’application mobile kDrive offre aussi des fonctionnalités de numérisation de documents et d’importation dans le cloud en quelques instants. Le système de gestion collaborative vous permet de définir les droits de chaque utilisateur et de partager ainsi vos fichiers en toute confiance. Associée à la suite OnlyOffice, les collaborateurs pourront éditer des documents directement dans le cloud.

Proton Drive, la confidentialité suisse

Proton Drive, la plateforme se stockage cloud qui respecte votre vie privée // Source : Proton

Également basée en Suisse, l’entreprise Proton a su se forger une belle réputation à travers toute l’Europe pour ses différents logiciels dont la priorité est la confidentialité des données de ses utilisateurs. En alternative aux solutions de stockage de Google et Microsoft, Proton propose Proton Drive, dont les serveurs, possédant un cryptage forts et un chiffrement de bout en bout, sont basés en Suisse. Comme la plupart de ses concurrents, Proton Drive propose une suite bureautique (Proton Docs) et quelques Go de stockage gratuits.

Mais c’est surtout l’environnement complet offert par Proton qui lui confère un avantage certain face à ses concurrents. En effet, Proton propose aussi un client email (Proton Mail), un service VPN (Proton VPN), un gestionnaire de mots de passe (Proton Pass), et un calendrier (Proton Calendar). Gageons que l’expansion de l’entreprise n’est pas terminée et que la liste des applications va s’allonger ces prochaines années.

pCloud, la synchronisation sécurisée

pCloud, la synchronisation sécurisée dans le cloud // Source : pCloud LTD

La Suisse est décidément le pays des plateformes de stockage dans le cloud les plus populaires. En effet, on y retrouve aussi pCloud. Avec ce service, la gestion de vos fichiers devient à la fois simple, fluide et hautement sécurisée. La synchronisation de vos fichiers, images et documents de votre mobile à votre compte en ligne est automatisée. La plateforme met à votre disposition des options de partage de fichiers très ciblées, vous permettant de garder un contrôle total sur vos données.

La sécurité est également au cœur de l’expérience pCloud. Grâce à son système de chiffrement côté client, vos fichiers sensibles – qu’il s’agisse de mots de passe, de documents juridiques ou de rapports financiers – sont protégés avant même leur envoi vers les serveurs. Vous pouvez découvrir le service avec l’offre gratuite de 10 Go, et vous engager ensuite sur un abonnement payant pour obtenir davantage d’espace de stockage.

