Un malware, logiciel malveillant ou maliciel en français, est un logiciel développé afin de nuire à l’ordinateur sur lequel il sera lancé ainsi qu’à son utilisateur ou utilisatrice.

Sur Google Play, WhatsApp ou la suite Microsoft, utilisés contre l’Ukraine, les journalistes, pour l’amour de l’art… Les malwares sont partout. Rapide présentation de ces outils, aussi bien utilisés par des cybercriminels que par des services de renseignement.

Qu’est-ce qu’un malware ?

Malware et maliciel sont des termes génériques qui englobent toute une variété de programmes aux fonctionnements spécifiques. Leurs principaux usages consistent à voler des informations personnelles, financières ou commerciales, à chiffrer ou supprimer ces données, à espionner, ou encore à modifier le fonctionnement des systèmes attaqués. Quant aux motivations de leurs utilisateurs, elles sont généralement financières, politiques (espionnage, sabotage) ou de nuisance (espionnage, harcèlement, vandalisme).

Combien y a-t-il de types de maliciel ?

Il existe tout un tas de variantes de logiciels malveillants. Parmi les cas récurrents, citons :

Les rançongiciels sont un type de malware. // Source : Melvyn Dadure pour Numerama

Il faut souligner que, dans la plupart des cas, les attaques mêlent désormais plusieurs techniques et technologies. En l’occurrence, Emotet alliait son fonctionnement en cheval de Troie au rançongiciel Ryuk et/ou au deuxième cheval de Troie Trickbot, quand il ne se servait pas de son réseau toujours plus vaste de bots pour mener des attaques. Du côté de Stuxnet, même chose : le ver informatique n’est que la première étape. Une fois le ver répliqué dans toutes sortes de systèmes, le malware passait aux échelons suivants (la détection de logiciels spécifiques, puis, si ceux-ci étaient présents, l’activation d’un rootkit).

Où agissent les malwares ?

Sur n’importe quel outil relié à Internet – ordinateurs, smartphones, mais aussi objets connectés peuvent être infectés, bloqués, espionnés et/ou, dans le cas des botnets, transformés en zombie d’où seront lancées de nouvelles attaques. Des attaques peuvent aussi être lancées physiquement – autrefois via des disquettes, aujourd’hui via des clés USB. Au quotidien, néanmoins, les logiciels malveillants infectent le plus souvent par l’intermédiaire du phishing.

Comment sait-on si on a été infecté ?

Plusieurs signes peuvent alerter sur une possible infection : la lenteur anormale de votre ordinateur, des redirections de votre navigateur vers des sites non sollicités, des fenêtres publicitaires très fréquentes, une perte d’espace de stockage inexpliquée…

Comment se protéger ?

Une fois un appareil infecté, chaque type de malware demande une réaction plus ou moins spécifique. Mais en amont, quelques bonnes pratiques permettent de réduire les risques : maintenez vos systèmes d’exploitation et vos applications à jour, pour éviter que les cybercriminels ne passent par des failles détectées dans les versions anciennes. Ne cliquez pas sur les liens inconnus ou suspects.

En ligne, dans vos mails, dans vos SMS… tous les canaux peuvent servir à vous piéger. Vérifiez donc aussi que l’envoyeur est bien celui que vous croyez (et pas une adresse mail où un o aurait été remplacé par un 0, par exemple). De même, n’ouvrez pas les pièces jointes à moins d’être sûr qu’elles sont légitimes. Et faites des contrôles réguliers, grâce à des logiciels d’analyse de sécurité.