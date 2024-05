Lecture Zen Résumer l'article

Vous cherchez une alternative gratuite à Microsoft Office ? On vous propose ici une sélection des meilleures suites bureautiques gratuites à installer sur votre PC ou pour un usage directement en ligne.

Les suites bureautiques à télécharger

LibreOffice : la référence open source

Une interface de la suite bureautique gratuite LibreOffice. // Source : The Document Foundation

le logiciel LibreOffice est considéré comme l’une des meilleures suites bureautiques gratuites pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, elle offre une large gamme d’outils et de fonctionnalités qui rivalisent avec ceux des suites bureautiques payantes.

Que ce soit pour la création de documents texte, de feuilles de calcul ou de présentations, LibreOffice propose des fonctionnalités avancées et une interface conviviale qui permettent aux utilisateurs de produire un travail de qualité professionnelle.

Disponible sur Windows, Mac et Linux, LibreOffice est compatible avec de nombreux formats de fichiers, y compris ceux utilisés par les suites bureautiques payantes, comme Microsoft Office. Cela permet aux utilisateurs de collaborer facilement avec des collègues ou des clients qui utilisent d’autres solutions, sans avoir à se soucier de problèmes de compatibilité.

iWork : la suite bureautique made in Apple

iWork est une suite bureautique gratuite pour les appareils Apple (iPhone, iPad, Mac) // Source : Apple

Bien qu’elle ne soit accessible qu’aux détenteurs d’un appareil Apple (Mac, iPhone et iPad), iWork est une excellente suite bureautique gratuite qui fournit : un outil de traitement de texte, Pages, un tableur, Numbers, et Keynote, un module de création de présentation en diaporama.

L’un des atouts majeurs de cette suite de logiciels réside dans sa parfaite intégration avec les produits Apple, offrant aux utilisateurs une expérience fluide sur leurs différents appareils. De plus, les logiciels facilitent la collaboration en permettant à plusieurs équipes de travailler simultanément sur un même document, une feuille de calcul ou une présentation, que ce soit en ligne ou hors ligne.

Car iWork pourrait aussi figurer dans la seconde partie de cet article présentant les meilleures suites bureautiques en ligne, puisque iWork est aussi disponible dans iCloud, l’espace de stockage des comptes Apple, accessible depuis n’importe quel navigateur web.

WPS Office : pour travailler en ligne et hors ligne

WPS Office est une suite bureautique complète et gratuite // Source : Kingsoft Office Software

WPS Office est une suite bureautique alternative populaire, disponible sur différentes plateformes Windows, Mac, Linux, iOS et Android. En plus des logiciels à télécharger, elle propose un service en ligne qui ne nécessite pas d’installation.

Cette suite de logiciels comprend quatre applications principales : Writer pour le traitement de texte, Spreadsheet pour les feuilles de calcul, Presentation pour les présentations et un éditeur PDF. Les fonctionnalités avancées incluent la compatibilité avec les formats Microsoft Office, des modèles préétablis, la possibilité d’ajouter des graphiques, des images et des tableaux, ainsi que la collaboration en temps réel avec plusieurs utilisateurs.

La suite logicielle WPS Office, éditée par Kingsoft, une entreprise chinoise, présente une interface semblable à celle de Microsoft Office et propose des outils couramment utilisés tels que de nombreux paramètres d’édition et un correcteur orthographique. Ce qui distingue WPS Office de ses concurrents, c’est son système d’onglets qui permet d’ouvrir plusieurs fichiers simultanément, simplifiant ainsi le travail. En dehors de cela, les nouveaux utilisateurs ne seront pas désorientés et pourront facilement s’adapter s’ils sont déjà familiers avec d’autres suites bureautiques.

OnlyOffice Documents : polyvalent et flexible

OnlyOffice Documents est une suite bureautique à télécharger et dans le cloud // Source : Ascensio System

Beaucoup moins connue, OnlyOffice Documents, ou OnlyOffice Docs, est aussi une suite bureautique polyvalente et flexible qui peut s’installer sur votre PC ou votre appareil mobile (smartphone ou tablette), mais est aussi accessible dans le cloud sans téléchargement ni installation d’un logiciel client.

La suite bureautique propose donc un traitement de texte, un tableur, un outil de création de diaporama et de présentations, ainsi qu’une visionneuse PDF. Et la version en ligne intègre des outils collaboratifs, un système de révisions et des outils de communication pour travailler et échanger avec d’autres collaborateurs en temps réel.

Si OnlyOffice Docs fait partie de cette sélection, c’est parce que cette suite bureautique présente une interface en ruban très simple à prendre en main, proche de ce que propose déjà Microsoft Office, et permettant aux utilisateurs de s’y retrouver plus facilement.

Les suites bureautiques en ligne

Google Drive : l’indispensable du cloud

Google Drive est le service de stockage cloud de Google, mais aussi une suite bureautique complète en ligne // Source : Google

Google Drive n’est pas juste un espace de stockage en ligne, il intègre une suite de sécurité directement accessible en ligne et en applications mobiles : Docs pour le traitement de texte, Sheets pour le tableur, Slides pour les diaporamas, Forms pour les formulaires, Drawing pour le dessin, etc.

Vous pourrez donc y stocker vos fichiers, mais aussi les modifier directement, sans avoir à les télécharger au préalable. Tournée vers la collaboration, la suite bureautique de Google permet de partager des fichiers, d’en gérer les droits (lecture, édition…) et d’en sauvegarder toutes les révisions avec de vérifier toutes les modifications apportées (sur 30 jours).

Avec la suite bureautique, il est aussi possible de visionner des PDF, sans pouvoir toutefois les éditer, de regarder une vidéo ou de parcourir les photos de Google Photos, de consulter ses mails dans Gmail… Et tous ces outils sont connectés et permettent de gagner du temps et de la productivité.

Microsoft OneDrive : Microsoft Office gratuit et en ligne

OneDrive est le service de stockage Cloud officiel de Microsoft qui relie les outils de messagerie Outlook et les outils bureautiques en ligne // Source : Microsoft Corporation

Microsoft OneDrive concurrence directement Google Drive en proposant un espace de stockage cloud, intégrant la suite bureautique Microsoft Office. C’est d’ailleurs la seule façon de profiter gratuitement de la célèbre suite bureautique de Microsoft. Certes, les fonctionnalités sont allégées par rapport à Microsoft Office 2021 (licence à vie) ou Microsoft 365 (système d’abonnement) mais elles sont largement suffisantes pour un usage standard.

Les utilisateurs et utilisatrices, pourront profiter de Word, Excel, PowerPoint, mais aussi de To-Do pour l’organisation des listes de tâches. Ils disposeront aussi d’Outlook en ligne et de OneNote pour la gestion des notes.

Et si vous avez besoin de retoucher des photos, présentes dans votre espace de stockage, inutile d’exécuter un autre logiciel, un éditeur photo est directement intégré avec des filtres, des outils de recadrage et des réglages chromatiques essentiels.

kDrive : la sécurité avant tout

Doté d’une suite bureautique, kDrive est un service de stockage cloud basé en Suisse axé sur la sécurité // Source : Infomaniak

Dernier de notre sélection, mais non des moindres : kDrive. Comme Google Drive et Microsoft OneDrive, il s’agit au départ d’un espace de stockage en ligne, qui s’est enrichi d’une suite bureautique, permettant d’éditer des documents directement en ligne et d’y travailler à plusieurs collaborateurs en temps réel.

Ce qui distingue kDrive, c’est l’importance qu’il accorde à la sécurité de vos données puisque le service est développé et hébergé en Suisse, profitant aussi d’un système de chiffrement efficace.

Au niveau de la suite bureautique, vous retrouverez les principaux outils : Docs pour le traitement de texte, Grids pour le tableur et Points pour l’édition de diaporamas. Il est même possible de créer des diagrammes ou encore de stocker des URL, comme les favoris de votre navigateur web.

