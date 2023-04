Comment se protéger efficacement contre les cyberattaques ? Une question épineuse à l’heure où des hackers redoublent d’imagination pour circonvenir la vigilance des internautes, et à laquelle Avast à peut-être une réponse : Avast One.

Hameçonnage, rançongiciels, piratage de compte : voilà la « sainte » (ou plutôt maudite) trinité des actes cybercriminels recensés en 2022 par la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr. Des actes qui ciblent en priorité les particuliers (avec près de 92 % des recherches d’assistances formulées sur la plateforme gouvernementale), et qui sont en constante augmentation depuis quelques années. La raison ? L’ingéniosité des cybercriminels, qui trouvent chaque jour de nouveaux moyens et canaux pour tromper la vigilance des internautes.

Il est donc de plus en plus compliqué de protéger ses données personnelles, et même les plus vigilants et informés sont désormais susceptibles de faire un faux pas. Afin de vous aider à lutter contre ces nouvelles formes de cyberattaques, Avast vous propose Avast One. Une solution tout-en-un qui regroupe un antivirus, un VPN et une ribambelle d’outils pour vous aider à protéger vos smartphones, tablettes et ordinateurs.

Avast One, un écosystème complet pour protéger vos données personnelles des menaces extérieures. // Source : Avast

Avast vous propose de découvrir l’abonnement Avast One Individuel annuel à 45 euros la première année, soit 3,75 euros par mois. Une économie de 50 % par rapport au prix du renouvellement de 89,99 euros.

Un antivirus parmi les plus efficaces du marché

La première pierre de l’édifice Avast One repose sur la protection des appareils contre les menaces extérieures. Pour ce faire, il se fonde sur un antivirus dont la réputation n’est plus à faire. Primé à de nombreuses reprises (Meilleur classement 2022 par AV Comparatives et Meilleure protection 2022 par AV-test.org), il procure une protection complète qui a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine.

Afin de contrer les virus et autres menaces du genre, il prend appui sur six couches de protection :

Smart Scan, pour analyser vos appareils et détecter les vulnérabilités ;

CyberCapture, pour envoyer les fichiers suspects dans le cloud et les analyser en toute sécurité ;

Agent action suspecte, qui vous alerte lorsqu’une application se met à agir étrangement ;

Agent de fichiers, qui vous alerte lorsqu’un fichier est suspect ;

Disque de secours, qui analyse les appareils quand ils sont éteints pour supprimer les logiciels malveillants sans risques ;

Zone de quarantaine, qui isole les fichiers potentiellement dangereux pour préserver votre système.

Avast One aide a vous protéger contre l’hameçonnage et les rançongiciels // Source : Avast One

Ces six couches de protection sont renforcées par des outils supplémentaires très utiles. Vous trouverez, par exemple, un utilitaire permettant de sécuriser vos réseaux Wi-Fi ou votre messagerie, une protection contre les rançongiciels ou encore un système d’alerte vous prévenant lorsque l’un de vos mots de passe a fuité.

Un VPN pour naviguer incognito sur le web

Afin de compléter l’action de son antivirus, et proposer une protection plus complète à ses utilisateurs, Avast a inclus un VPN dans son offre Avast One. L’objectif ? Améliorer le niveau de confidentialité de vos données lorsque vous naviguez sur le net pour protéger au mieux votre privée.

Les sites que vous visitez n’auront donc pas accès à votre véritable adresse IP ou votre localisation.

Profitez du VPN inclus dans Avast One pour naviguer en toute sécurité. // Source : Avast One

Au-delà de cette couche de protection supplémentaire, le VPN proposé par Avast One se comporte comme un VPN classique, offrant quelques services fort utiles. Vous pourrez ainsi vous connecter à vos services de streaming habituels quel que soit le pays où vous vous trouvez. Mieux, avec Avast One Individuel, vous pouvez utiliser le VPN illimité avec plus de 50 emplacements répartis dans 34 pays à travers le monde.

Des outils pour optimiser et sécuriser tous vos appareils

Pensée pour couvrir un très large spectre de menace, Avast One possède, en plus de son antivirus et de son VPN, différents outils et services pour vous aider au quotidien. De quoi, par exemple, sécuriser votre connexion à un site ou un réseau de manière à éviter la divulgation de vos données et informations personnelles.

Avast One propose aussi un outil permettant de savoir si vos mots de passe ont été compromis par une fuite de données, et un autre pour protéger tous les mots de passe enregistrés dans votre navigateur. Sachez enfin qu’un autre outil permet de protéger votre webcam d’ordinateur afin d’empêcher quiconque d’y accéder à distance, pour vous surveiller ou capturer des images sans votre consentement.

Avec Avast One, optimisez facilement les performances de vos appareils en supprimant les fichiers inutiles. // Source : Avast One

Mais, Avast One ne se cantonne pas uniquement à cela, puisqu’il permet aussi d’optimiser les performances des appareils sur lesquels il est installé. Sur PC, vous pourrez, par exemple, facilement garder vos applications à jour, libérer du stockage ou optimiser les applications qui tournent en arrière-plan pour récupérer de la mémoire. Sur Mac, Avast One se charge de faire le tri dans votre photothèque pour supprimer les doublons, et nettoie les fichiers inutiles répartis sur votre disque dur. Un petit plus appréciable qui vient achever cette expérience déjà très complète.

Découvrez les services d’Avast One à moitié prix la première année

Si vous souhaitez profiter des services proposés par Avast One, c’est le bon moment. L’abonnement individuel est proposé à 45 euros la première année (soit 3,75 euros par mois), ce qui représente une économie de 50 % par rapport au prix du renouvellement de 89,99 euros. En plus de vous donner accès à l’intégralité des services d’Avast One, cette formule vous permet aussi de protéger jusqu’à cinq appareils simultanément (ordinateurs, tablettes, smartphones…), quel que soit leur OS (Windows, MacOS, Android, iOS).

Avec Avast One Familial, protégez les appareils de tous les membres de votre famille. // Source : Avast One

Sachez qu’une formule Avast one Famille est aussi disponible pour 59,88 euros la première année (4,99 euros par mois). Proposant les mêmes services, elle vous donne cette fois-ci l’opportunité de protéger jusqu’à 30 appareils différents. Quelle que soit la formule choisie, Avast One vous propose une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Une durée largement suffisante pour savoir si les services proposés vous conviennent ou non.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.