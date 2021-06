Connaissiez-vous les raisons pour lesquelles Avast, l'un des antivirus les plus connus, s'appelle ainsi ?

C’est l’un des antivirus les plus connus au monde, mais aussi l’un des plus utilisés, car sa version de base est proposée gratuitement. On l’identifie également par l’annonce sonore que le logiciel diffuse pour annoncer que « la base virale VPS a été mise à jour » — et qui est parfois le signal qu’il est temps d’aller dans les options du programme pour désactiver cette notification un peu trop bruyante.

D’Alwil à Avast

Avast, qui est à la fois le nom de l’entreprise tchèque et celui du logiciel qu’elle édite, n’a toutefois pas toujours eu cette identité. C’est à partir de 2010 que la compagnie « Alwil Software » a opté pour « Avast Software », afin de profiter de la notoriété déjà importante de son produit. En effet, si le logiciel Avast était bien identifié parmi les internautes, le nom de l’éditeur, Alwil, ne l’était pas du tout.

L’entreprise fondée par Eduard Kučera et Pavel Baudiš aura toutefois pris son temps avant de procéder à ce renommage, puisque vingt-deux ans se sont écoulés entre le moment où Alwil a été fondée et l’instant où ce rebranding a été acté. Pourtant, le nom d’Avast était déjà employé depuis très longtemps dans la société : un an après les débuts d’Alwil, en 1989, on trouvait déjà trace de ce nom.

Quant au nom d’Avast, il s’agit en fait d’un acronyme désignant ce que fait le produit : il signifie « Anti-Virus — Advanced SeT ». C’est ce qu’a rappelé Pavel Baudiš lorsque le changement d’identité du groupe a été acté : « Au début avast ! représentait juste un nom de code abrégé pour l’un des programmes anti-virus sur lequel nous travaillions : ‘Anti-virus – Advanced Set’ ».

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo