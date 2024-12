Lecture Zen Résumer l'article

À la traine sur le segment des box 5G, Free vient tout juste de rattraper son retard en lançant sa première box du genre développée par Nokia. Que propose cette box par rapport à la concurrence et peut-elle vraiment remplacer une offre fibre optique ?

Après Orange, Bouygues et plus récemment SFR, Free rattrape officiellement son retard en sortant ce mardi 10 décembre 2024 une nouvelle box 5G. Cette dernière vient remplacer la box 4G/4G+ de l’opérateur qui commençait à faire pâle figure face aux autres offres de Box 5G sur le marché.

C’est quoi, cette nouvelle Box 5G de Free ?

Box 5G Free. // Source : Free

Proposée à 29,99 par mois pendant un an (puis 39,99 € la deuxième année), cette nouvelle box internet permet de profiter d’un internet à haut débit chez soi en exploitant les bandes 5G de Free. Free ne change pas la recette et propose les mêmes tarifs que pour son ancien modem 4G.

Ce nouveau routeur 5G, baptisé « FastMile », est développée par Nokia et permet de profiter du réseau 4G, 5G NSA, mais aussi de la dernière 5G SA (4×4 MIMO), récemment mis en place par l’opérateur. En quelques mots, cette « 5G+ » permet d’exploiter complètement la capacité du réseau, contrairement à un réseau 5G NSA qui se voit bridé par l’infrastructure 4G.

Côté hardware, le modem fonctionne comme une box classique avec 3 ports Ethernet Gigabit (1 × 2,5 Gbits + 2 × 1 Gbits) et un port USB pour brancher tous ses appareils. Pour le sans-fil, Free est le tout premier à proposer enfin du Wi-Fi 7 sur ce type de box. Un réseau sans-fil des plus performants donc, sur lequel on peut connecter jusqu’à 100 appareils selon l’opérateur.

Prix 29,99 € /mois (sans engagement) puis 39,99 € /mois Offre jeune (-26 ans) ❌ Débit Max ⬇️ jusqu’à 1,5 Gbit/s

⬆️ jusqu’à 130 Mb/s

(avec la bande 3,5 GHz disponible) Wi-Fi Wi-Fi 7 Nombre de ports ethernet 3 TV ✅ (230 chaines via l’application OQEE) Enveloppe de data Illimitée Frais 29 € d’activation et 19 € de résiliation Les caractéristiques de la Box 5G de Free.

Une alternative à la Fibre optique

Il est clair que cette box ne viendra jamais concurrencer les offres Fibre optique (Ultra et Pop) de l’opérateur. Pour la Freebox Révolution light, c’est moins sûr, même si le récent ajustement tarifaire vient la sauver.

La box 5G est une excellente solution d’appoint pour les personnes qui emménagent ou qui ont l’habitude de bouger régulièrement. Pour 10 € de plus par mois, l’offre propose un débit descendant plus important grâce aux bornes 5G SA et se paye même le luxe de fonctionner comme une offre fibre classique avec Box TV. L’offre permet, en effet, d’accéder à un bouquet de 230 chaines et des services de SVOD via le portail OQEE depuis ses appareils (Smart TV, tablettes, PC et smartphones) — en réponse à ce que propose SFR avec sa box 5G. Le tout sans engagement.

L’application OQEE. // Source : Free

C’est bien là le principal avantage de ce type de box. Ces dernières permettent de profiter d’une connexion haut débit stable chez soi, tout en faisant abstraction d’éventuels travaux de raccordements et d’un contrat engageant sur la durée. Avec ce type d’offre, il suffit de vérifier son éligibilité et de consulter la carte de l’ARCEP pour savoir si vous pourrez pleinement profiter de la fameuse 5G SA de Free — généralement, les grandes villes sont assez bien desservies. Une fois réceptionnée et branchée, vous pouvez avoir une connexion digne d’une box Fibre Optique d’entrée de gamme.

