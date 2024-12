Lecture Zen Résumer l'article

Le baromètre mensuel sur le prix des box Internet fibre en France constate une baisse des prix sur la fin de l’année 2024, portée notamment par l’arrivée d’une « offre de rupture» chez Bouygues. En moyenne, l’entrée de gamme commence à 26,95 euros par mois, contre 32,62 euros il y a un an.

Bonne nouvelle si vous cherchez une nouvelle box Internet : les prix sont au plus bas en décembre 2024. Ils retrouvent un niveau comparable à celui de 2022, après plusieurs mois consécutifs de hausse. Ariase vient de publier son baromètre mensuel, avec plusieurs constats importants.

En moyenne, le coût moyen d’une box fixe d’entrée de gamme s’établit aujourd’hui à 26,95 euros par mois, soit 17,4 % de moins qu’il y a un an (32,62 euros). Depuis mars 2024, les prix semblent descendre tous les mois.

Le prix moyen de la fibre en France entre septembre 2022 et décembre 2024. // Source : Ariase

Des offres plus simples et moins chères à la rescousse du pouvoir d’achat

Comment expliquer cette baisse des prix, alors que la fibre continue de coûter cher si l’on souhaite une box de dernière génération ? Ariase dit constater « un effort tarifaire pour séduire de nouveaux clients » chez tous les opérateurs. Il fait notamment référence à l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom, avec 8 Gbit/s d’Internet pour seulement 23,99 euros par mois (sans télévision et sans téléphone fixe), mais aussi à l’alignement de ses concurrents, comme Free, qui a baissé le prix de la Freebox Révolution à 19,99 euros pendant 1 an, puis 29,99 euros par mois.

Grâce à cette baisse, Free n’est plus l’opérateur fibre le plus cher en moyenne. Orange et SFR lui passent devant, même s’ils proposent tous deux des offres plus abordables avec Sosh et RED.

Opérateur Offre entrée de gamme Prix moyen Variation mois Variation année Sosh La Boîte Sosh 23,82 € -8,3% -12,5% RED by SFR RED box fibre 23,99 € -2,2% -15,2% Bouygues Telecom B&You Pure Fibre 25,99 € 0,0% -17,5% Free Freebox Révolution Light 27,03 € -15,6% -21,7% Orange Just Livebox Fibre 28,82 € -5,5% -28,2% SFR SFR Fibre Starter 32,03 € 0,0% -5,9%

Cette baisse va-t-elle continuer ? Si Orange, SFR et Free s’alignent sur Bouygues, avec une offre avec seulement Internet, on peut imaginer que oui.

Le baromètre Ariase ne reflète que les offres d’entrée de gamme, il est donc important de ne pas considérer tout le marché fibre comme en baisse. Avec des offres premium à 59,99 euros par mois (Free), 57,99 euros par mois (Orange), 49,99 euros par mois (Bouygues) et 44,99 euros par mois (SFR), la Fibre continue de coûter cher en France. Mais les offres premier prix coûtent enfin moins !

Les forfaits mobiles coûtent toujours aussi peu

Quid du mobile, avec des offres 4G et 5G toujours vendues à prix cassé ? Ici, tout est au vert. La moyenne pour un forfait avec 10 Go d’Internet s’établit autour de 10 euros, dans un marché qui ne cesse de faire des promotions. Ariase note que, pendant le Black Friday, certains forfaits avec 130 Go d’Internet en 5G coûtaient 7,99 euros par mois.

Le marché des forfaits mobile continue de casser les prix. En moyenne, un forfait coûte 38,4 % de moins en 2024. // Source : Ariase

Bref, il y a du mieux du côté des télécoms en décembre 2024. Espérons que les baisses se poursuivent en 2025, après plusieurs mois de montée en gamme.

