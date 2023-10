Depuis le 16 octobre, Bouygues Telecom propose une nouvelle grille de forfaits mobiles, tous compatibles 5G et plus généreux en data. En contrepartie, la période promotionnelle passe de 12 mois à 6 mois, comme chez Orange et SFR.

Les réductions pendant 12 mois, c’est terminé. Après Orange et SFR, Bouygues Telecom a mis à jour ses offres mobiles le 16 octobre, avec plusieurs changements majeurs. C’est la fin des formules limitées à la 4G, tous les forfaits proposés par Bouygues intègrent désormais la 5G. L’opérateur en profite aussi pour augmenter quelques enveloppes data (de 130 à 150 Go et de 240 à 300 Go), pour apparaître plus compétitif que ses concurrents.

Si Bouygues Telecom proposait déjà quelques offres avec 6 mois de réduction, il profite de sa nouvelle grille pour mettre définitivement fin aux 12 mois de promo. Toutes ses offres mobiles proposent désormais une réduction plus limitée dans le temps, ce qui lui permet de booster ses revenus.

La plupart des prix des forfaits Bouygues ont augmenté, mais pas tous

Contrairement à Orange et SFR, Bouygues Telecom n’a pas juste diminué la période de réduction. Certaines de ses formules ont évolué, ce qui rend la comparaison plus difficile. Cependant, à positionnement équivalent, on peut tout de même facilement deviner que Bouygues Telecom va sortir gagnant de cette histoire. Prenons deux exemples :

Le forfait 200 Go (31,99 euros par mois, puis 36,99 euros par mois) est passé de 12 mois de réduction à 6 mois de réduction, sans aucun autre changement.

Le forfait 240 Go (54,99 euros par mois la première année, 64,99 euros ensuite) et devenu le forfait 300 Go (44,99 euros par mois pendant 6 mois, 52,99 euros par mois ensuite).

Forfait 200 Go (avant) Forfait 200 Go (aujourd’hui) Forfait 240 Go (avant) Forfait 300 Go (aujourd’hui) DATA 200 Go 200 Go 240 Go 300 Go Durée de promotion 1 an 6 mois 1 an 6 mois Prix de départ 31,99 euros/mois 31,99 euros/mois 54,99

euros/mois 44,99

euros/mois Prix final 36,99

euros/mois 36,99

euros/mois 64,99

euros/mois 52,99 euros/mois Prix au bout de 12 mois 383,88 euros 413,88 euros 659,88 euros 587,88 euros Prix au bout de 24 mois 827,76 euros 857,76 euros 1 439,76 euros 1 223,76 euros

Sans surprise, à tarif équivalent, on paye plus cher avec la fin de la promo de 12 mois (+30 euros sur un an dans notre exemple). En revanche, et c’est une bonne surprise, Bouygues a diminué la valeur de son forfait maximal, pourtant plus complet (-62 euros). Il faut sans doute nuancer cette information en prenant en compte que l’ancien prix était anormalement trop élevé, mais cela reste une bonne nouvelle. Bouygues aurait pu simplement conserver l’ancien prix, avec 6 mois de promo en moins.

Les autres offres, qui sont passées de 12 mois à 6 mois de promo, sont toutes plus chères.

Les box de Bouygues et de Free restent épargnées

Avec Orange, SFR et Bouygues convertis aux 6 mois de promotion, il n’existe plus aucune offre mobile d’un opérateur majeur avec des promos de 12 mois en France. Free n’est pas un adepte des réductions sur ses offres mobiles, déjà vendues à un tarif bas.

Quid des box Internet, là où les prix ont les plus augmentés chez Orange et SFR ? Free reste sur 12 mois, comme Bouygues. L’opérateur aurait pu profiter de ses nouvelles offres mobiles pour revoir ses offres Bbox, mais il ne l’a pas fait. On peut espérer qu’il ait décidé, comme Free pour l’instant, de ne pas y toucher.

