Cet été, plusieurs opérateurs ont décidé d’intégrer gratuitement la 5G dans leurs forfaits. C’est le cas d’Orange, qui propose une opération Jeux olympiques, ou de SFR, qui a annoncé que la 5G serait désormais gratuite pour tout le monde. Free avait été le premier à l’intégrer dès 2020.

Lancée en 2020, la 5G n’a pas rencontré le même succès que la 4G à son lancement. Il faut dire que les différences pour les utilisateurs sont faibles, puisque la 4G, au fil de ses évolutions, était devenue très rapide. Au moment du passage de la 3G+ à la 4G en 2013, on ne pouvait pas dire la même chose. La 4G a rendu possible le téléchargement de films sur son smartphone, avec une rapidité souvent supérieure à l’Internet fixe.

Quatre ans après son lancement, la 5G n’est toujours pas devenue la norme. La preuve, de nombreux Françaises et Français n’en bénéficient toujours pas dans leurs forfaits (ou n’ont pas un téléphone compatible). La plupart des opérateurs ont fait le choix d’un déploiement premium, avec pour objectif de faire payer plus cher pour la 5G. Problème, la plupart des Français ne sont pas intéressés et n’ont pas changé d’offre.

L’été 2024 pourrait marquer un tournant pour la 5G, qui s’apprête à devenir gratuite pour des millions de Français. Orange, SFR, Bouygues et Free semblent prêts à accélérer.

Orange : la 5G gratuite pendant quelques mois, et après ?

Le 3 juin 2024, Orange a annoncé qu’il allait ouvrir son réseau 5G à l’ensemble de ses clients pendant les Jeux olympiques (dont il est partenaire). L’opérateur a mis en ligne une option « Découverte 5G », qui est gratuite, pour activer le nouveau réseau sur son smartphone peu importe son offre (Orange ou Sosh). Il s’agit d’une promotion limitée dans le temps, puisque ses clients ont jusqu’au dimanche 7 juillet pour y souscrire. Cet été, 12 millions d’abonnés devraient passer de la 4G à la 5G gratuitement.

Chez Orange, la gratuité de la 5G est provisoire. Après le 8 septembre, Orange compte faire rebasculer ses clients vers la 4G. L’opérateur pourrait faire évoluer sa position d’ici là (peut-être avec une option 5G à petit prix ou de nouvelles offres moins chères avec la 5G ?), mais sa position officielle semble de continuer à faire de la 5G une option premium.

En France, Orange est l’opérateur avec la politique la plus stricte en matière de 5G. Il n’en a qu’une seule chez Sosh (à 20,99 euros par mois), tandis que les offres les moins chères sur son site restent limitées à la 4G.

Sosh n’a qu’une seule offre 5G. Toutes les autres sont en 4G. // Source : Numerama

Free Mobile : la 5G gratuite depuis le premier jour, mais pas partout

Fidèle à lui-même, Free a décidé d’aller à contre-courant de ses concurrents.

En décembre 2020, quand SFR, Orange et Bouygues ont lancé la 5G dans des forfaits plus chers que leurs offres 4G habituelles, Free Mobile a annoncé qu’il ajoutait la 5G gratuitement à son forfait à 19,99 euros par mois. Rien n’a changé depuis, la 5G est toujours gratuite chez Free, avec 300 Go de données incluses.

Cependant, il est un peu décevant de constater que Free réserve toujours la 5G à son offre à 19,99 euros par mois aujourd’hui. L’offre Série Free à 10,99 euros par mois, avec 140 Go d’Internet, reste limitée en 4G. Même chose pour le forfait à 2 euros, y compris avec le boost 20 Go, qui ne peut pas capter la 5G. L’opérateur n’a rien annoncé pour les JO.

Seul le forfait Free haut de gamme intègre la 5G. // Source : Numerama

SFR : la 5G gratuite dans toutes les offres, sauf chez Red

En réponse à l’annonce d’Orange, SFR a annoncé en juin 2024 qu’il allait ouvrir son réseau 5G à l’ensemble de ses abonnés gratuitement, sans limite dans le temps. Il n’existe plus aucune offre 4G chez SFR, qui a même décidé d’offrir la 5G aux détenteurs d’anciennes offres.

La politique de SFR ouvre la voie à une génération de la 5G en France… sauf sur les forfaits low-cost. En effet, les abonnés Red by SFR doivent migrer vers une offre 5G ou souscrire à une option à 3 euros par mois. SFR continue de vendre des offres Red sans 5G, afin de pousser les nouveaux clients vers les offres un peu plus chères.

Sur les offres Red les moins chères, la 5G est une option payante à 3 euros par mois. // Source : Numerama

Bouygues : la 5G devient progressivement la norme

Enfin, il y a Bouygues Telecom et sa politique officieuse. L’opérateur ne propose plus aucune offre en 4G sur son site et propose gratuitement à certains de ses anciens clients une option « Avantage 5G offert », sans expliquer explicitement qui y a droit. Autrement, notamment sur les forfaits B&You, la 5G est présentée comme une option payante à 3 euros par mois.

Tout laisse néanmoins penser que Bouygues Telecom tend vers la 5G gratuite pour tous, sans le dire explicitement.

Toutes les offres Bouygues incluent la 5G en juillet 2024, mais il reste des offres B&You qui la vendent à 3 euros par mois. // Source : Numerama

Et les MVNO, comme La Poste Mobile ou NRJ Mobile ?

Chez les MVNO, les opérateurs de réseau mobile virtuels qui utilisent les réseaux des quatre grands opérateurs, la 5G est encore loin de faire l’unanimité :

La Poste Mobile : seule l’offre la plus chère intègre la 5G. Dans les autres offres, il faut payer une option à 5 euros par mois.

: seule l’offre la plus chère intègre la 5G. Dans les autres offres, il faut payer une option à 5 euros par mois. NRJ Mobile : il y a quelques offres en 5G, mais les moins chères sont limitées à la 4G.

il y a quelques offres en 5G, mais les moins chères sont limitées à la 4G. Prixtel : les deux offres premium sont en 5G, l’offre « petit », avec des prix très abordables, se contentent de 4G.

En France, en juillet 2024, la 5G est encore une option payante malgré son lancement en 2020. Cette adoption est plus lente que pour la 4G ou la 3G, qui étaient devenus la norme assez rapidement. Il est probable que les opérateurs évoluent après l’été 2024, alors que la 5G SA, avec un cœur de réseau 5G, s’apprête à ouvrir en France.

