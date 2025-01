Lecture Zen Résumer l'article

Quatre ans après la première Freebox Pro, l’opérateur de Xavier Niel dévoile la « nouvelle Freebox Pro », une version plus évoluée de son routeur grand public. Cette nouvelle génération partage quelques points communs avec la Freebox Ultra, comme le Wi-Fi 7 et un débit symétrique.

Connaissez-vous Free Pro, l’offre de Free destinée aux entreprises ? Lancé en 2021, ce service réunit une box Internet conçue pour l’efficacité (c’est-à-dire sans les gadgets habituels de l’opérateur, en plus d’un backup 4G en cas de coupure), des répéteurs Wi-Fi et plusieurs lignes mobiles à prix réduits, dont une gratuite, le tout sans engagement. Free Pro vient aussi avec un service renforcé, puisque l’installation et le service client sont différents du Free habituel.

Le 14 janvier 2025, presque quatre ans après l’annonce de la première Freebox Pro, Free a dévoilé la seconde génération de sa box pour les entreprises. Numerama a suivi la conférence, voici ses caractéristiques.

Wi-Fi 7 et 8 Gbit/s symétriques : Free Pro s’aligne sur la Freebox Ultra

Free n’est pas le seul sur le terrain des entreprises. Avec Free Pro, l’opérateur s’attaque à des mastodontes du secteur, comme Orange Pro, Bouygues Pro, SFR Pro ou encore OVH. Free a longtemps eu l’image du petit dernier un peu plus fou que les autres, ce qui l’oblige à proposer une offre d’excellence pour rassurer les professionnels qui pourraient avoir un a priori sur la qualité de ses services.

Quatre ans après la première Freebox Pro, Free ambitionne « de faire un peu mieux ». Pour y parvenir, l’entreprise dévoile une nouvelle génération de son retour, qui s’appelle toujours « Freebox Pro ». Ce produit évolue peu dans le design, mais s’inspire grandement de la Freebox Ultra au niveau de plusieurs caractéristiques.

L’écran de la Freebox Pro 2. // Source : Free

Quelles sont les nouveautés de la Freebox Pro de seconde génération ? Free annonce :

Un débit 8 Gbit/s symétrique, contre du 7/1 sur le précédent modèle.

Un processeur quad core 2,2 GHz.

L’arrivée du Wi-Fi 7 dans la gamme Pro, avec la bande 6 GHz (contre Wi-Fi 5 auparavant).

Un écran pour se connecter au Wi-Fi facilement avec un QR code, avec un réseau invité pour les visiteurs.

Toujours un système de backup automatique avec un boîtier externe, pour basculer sur le réseau mobile en cas de panne de la fibre.

1 port Ethernet 10G et 4 ports Ethernet 2,5G.

Toujours un système de NAS, désormais sur un disque NVMe + un système de sauvegarde dans le cloud avec plusieurs serveurs en France en cas de panne.

Une consommation énergétique réduite de 40 % par rapport à la première génération.

Deux nouveaux modes de veille. Le premier coupe le Wi-Fi quand il n’est pas nécessaire, le second éteint la box pendant les congés ou la nuit.

Les ports au dos de la Freebox Pro 2. // Source : Free

Les connaisseurs de Free le constatent sans doute : la Freebox Pro est une sorte de Freebox Ultra pour les professionnels, avec de nombreuses nouveautés communes (Wi-Fi 7 et 8 Gbit/s symétrique, notamment). La Freebox Pro se distingue par son relai 4G et son système de sauvegarde dans le cloud, qui permet de maintenir des services, comme le paiement, en cas de panne de la fibre.

La cybersécurité, un des objectifs de Free Pro avec sa nouvelle box

Durant sa conférence, Free a rappelé que 86 % des cyberattaques ciblaient les TPE/PME. L’entreprise a décidé de lancer un service nommé « Cyber Protect Essentiel », qui permet d’analyser le trafic de la box en temps réel pour identifier un événement suspicieux. Si une menace est identifiée, le client Free Pro recevra par mail des instructions pour éviter une cyberattaque.

Le service de cybersécurité de la Free Pro. // Source : Free

Combien coûte la nouvelle Freebox Pro ?

L’offre Freebox Pro inclut la box Internet, deux lignes fixes et une ligne mobile 5G. Elle bénéficie d’un espace client spécial conçu pour aider les entreprises à gérer plusieurs lignes facilement, tout en accédant à leurs réglages, au service client dédié ou à leurs factures.

L’espace client de Free Pro. // Source : Free

L’offre Free Pro est commercialisée au tarif de 49,99 euros par mois hors taxe, toujours sans engagement. Il s’agit du même prix qu’il y a quatre ans. La première année est remisée à 39,99 euros par mois.

En plus des services inclus, Free propose des forfaits mobiles additionnels à moitié prix, avec 150 Go de données 5G en France, 28 Go à l’étranger et des appels illimités. L’offre est moins avantageuse que le forfait Free normal (350 Go et 35 Go), mais peut être pilotée depuis l’interface Free Pro, à un meilleur prix. Un système d’achat ou de location de téléphone est aussi proposé. Enfin, Free Pro propose des répéteurs Wi-Fi 7 sur demande, ainsi qu’un second disque dur NVMe et un kit de mise en baie.

L’offre Freebox Pro de 2025. // Source : Free

Dans un second temps, Free promet notamment des annonces sur l’intelligence artificielle, pourquoi pas avec des services pour faciliter la vie des professionnels. L’offre Freebox Pro 2 est disponible à la souscription dès le 14 janvier sur freepro.fr

