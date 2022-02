SFR détrône Free et lance la box fibre la plus complète du marché (8 Gbit/s, Wi-Fi 6…)

INFO NUMERAMA – SFR lancera mardi 8 février la Box 8X, évolution de sa Box 8 sortie en 2019. Dotée d’un design similaire avec quatre ports Ethernet au lieu de deux, elle se distingue grâce à la technologie XGS-PON qui lui permet d’atteindre 8 Gbit/s descendant et 1 Gbit/s montant en fibre.

Au lancement de la Freebox Delta en 2018, les autres opérateurs s’étaient amusés du débit fibre de « 10 Gbit/s » mis en avant par Free. Ils lui reprochaient notamment de mentir sur les chiffres (10 Gbit/s est un arrondi, il s’agit de 8 Gbit/s en réalité) tout en discréditant l’utilité d’un débit théorique si important. Pendant longtemps, tous sont restés à 1 Gbit/s descendant au maximum, avant de monter jusqu’à 2 Gbit/s entre 2019 et 2020.

SFR, premier opérateur français à avoir lancé une box compatible WiFi 6 en 2019, devance Orange et Bouygues et part à l’assaut de Free. Selon nos informations, il lancera mardi 8 février la Box 8X, évolution haut de gamme de sa Box 8. Ce nouveau boîtier offrira un débit descendant de 8 Gbit/s et un débit montant de 1 Gbit/s.

SFR, seul opérateur avec du 8 Gbit/s et du Wi-Fi 6

La technologie utilisée par SFR est différente de celle de Free, ce qui devrait satisfaire les amateurs de réseaux. SFR a fait le choix d’opter pour le standard XGS-PON de 2017, alors que la Freebox Delta se contente du 10G-EPON, lancé en 2009. Grâce à cette technologie plus moderne, SFR peut, techniquement, offrir du 8 Gbit/s symétrique à ses clients. Cependant, l’opérateur a fait le choix de limiter le débit montant de sa Box 8X à 1 Gbit/s, ce qui lui permet tout de même de revendiquer des performances supérieures à celles de Free (700 Mbit/s en upload). Dans le futur, il pourrait, techniquement, débloquer ce compteur jusqu’à 8 Gbit/s. En ce qui concerne la vitesse de téléchargement, SFR s’aligne bien sur Free et ses 8 Gbit/s avec sa Box 8X.

Les quatre ports de la SFR Box 8X se limitent à 1 Gb/s. Heureusement, un adaptateur permet de fabriquer un 5ème port. // Source : Numerama

Comme en 2018 avec la Freebox Delta, la question de l’utilité des 8 Gbit/s se pose. La Box 8X propose 4 ports Ethernet, avec un débit maximum d’1 Gbit/s chacun. Faites le calcul, le compte n’est pas bon.

Pour profiter du débit de 8 Gbit/s, un client pourra demander à SFR un module SCP (offert sur demande), afin de rajouter un cinquième port Ethernet, cette fois-ci compatible 10 Gb/s. S’il possède une machine compatible, il pourra alors exploiter les 8 Gbit/s de sa connexion sur ce port. Rappelons cependant que ce débit est théorique, partagé entre vos différents appareils et que tous les foyers éligibles à la fibre ne le sont pas forcément à la fibre XGS-PON. Bref, même si la SFR Box 8X est box la plus rapide du marché, elle ne va pas forcément diviser par 10 votre temps de travail.

Au niveau du Wi-Fi, SFR devrait bel et bien offrir la meilleure box du marché au moment du lancement de la 8X. Grâce au Wi-Fi 6 (802.11ax), SFR conserve une avance sur Orange et Free, toujours en Wi-Fi 5 (802.11ac). Seul Bouygues propose aussi un équipement compatible avec la technologie qui, rappelons-le, permet notamment de fluidifier la connexion de beaucoup d’appareils en même temps. Le Wi-Fi 6 n’est pas à confondre avec le Wi-Fi 6E, pas encore lancé en France.

La box télé reste la même

Si le routeur est à l’honneur de cette nouvelle Box 8X, la partie télé reste la même qu’avec la box 8. Le décodeur de SFR intègre toujours des haut-parleurs, deux assistants vocaux (OK SFR et Alexa) et supportent la 4K ainsi que les technologies Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos (son).

SFR Box 8 // Source : FrAndroid

Qui est éligible à la SFR Box 8X ?

Selon nos informations, la SFR Box 8X sera disponible le 8 février à un tarif équivalent à celui de la Box 8 avec une offre Power, soit autour de 50 euros par mois. Point important : la nouvelle Box 8X sera réservée aux clients éligibles à la Fibre XGS-PON qui, lors de leur commande, devront rentrer leur adresse pour vérifier que la technologie fonctionne chez eux. Dans l’hypothèse où leur foyer n’est pas compatible, ce sera la Box 8 de 2019 qui sera envoyée, avec ses deux ports Ethernet. On peut regretter que SFR complexifie son offre de la sorte, mais on imagine qu’il s’agit surtout d’une question de logistique. Pour les abonnés existants, SFR devrait mettre en place un moyen de demander la nouvelle box.

Enfin, quid de la compatibilité de votre habitation ? Le simulateur d’éligibilité fibre de SFR vous dira dès le 8 février le débit maximal auquel vous avez droit. Si vous avez de la chance, vous devriez donc être compatible avec les 8 Gbit/s théoriques, et donc éligibles à la Box 8X. Sinon, il faudra vous contenter des 2 Gbit/s d’antan et de la Box 8.