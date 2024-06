Lecture Zen Résumer l'article

Jusqu’au 8 septembre, Orange offre gratuitement la 5G à ses clients 4G. L’opérateur a mis en ligne un formulaire pour réclamer l’activation de la 5G sur son smartphone manuellement.

Pendant les Jeux olympiques, Orange offre la 5G à tous ses clients.

Jusqu’au 8 septembre, les abonnés Orange et Sosh, s’ils possèdent un téléphone compatible 5G, peuvent passer à la nouvelle génération de réseau sans changer d’offre. La volonté d’Orange et de promouvoir son nouveau réseau, mais aussi de désaturer les antennes 4G (la 5G supporte plus de connexions). On ne sait pas encore ce qu’Orange proposera après le 8 septembre, puisque SFR et Bouygues ont décidé de généraliser la 5G gratuitement ces dernières semaines.

Initialement, Orange laissait entendre que la bascule vers la 5G se ferait automatiquement. Le 28 juin, l’opérateur a communiqué sur un formulaire d’inscription qui permet d’ajouter l’option « Découverte 5G » à son compte manuellement.

Orange a communiqué sur son site spécial 5G le 28 juin. // Source : X

Quelle est la procédure pour activer la 5G gratuite chez Orange ?

En réalité, ce lien n’est pas nouveau. Orange le met en avant dans les applications de son espace client depuis plusieurs jours, avec pour but de faciliter la transition vers la 5G.

En se rendant sur la page dédiée et en se connectant avec son identifiant Orange, on peut ajouter l’option « Découverte 5G » à son forfait. Elle sera en attente jusqu’à son activation.

Quand est-ce que l’option Découverte 5G sera activée ?

Pour éviter de perturber ses antennes (12 millions de personnes devraient effectuer la bascule), Orange déploie progressivement la 5G chez ses clients 4G. Certains y ont déjà droit, d’autres sont en attente. La bascule finale aura lieu le 18 juillet, même si la plupart des clients devraient être servis avant.

Dans son espace client Orange/Sosh, l’option Découverte 5G apparaît après la demande. // Source : Capture Numerama

Quand un SMS sur la 5G arrivera, il faudra redémarrer son téléphone pour en bénéficier.

L’inscription à l’offre découverte est possible jusqu’au 18 juillet, avec le risque de ne pas pouvoir en bénéficier après. À noter qu’il est possible, si vous détestez la 5G pour des raisons qui vous sont propres, de résilier l’option dans son espace client ou de bloquer la 5G sur son téléphone.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !