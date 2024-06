Lecture Zen Résumer l'article

Quelques jours après Orange, qui offre la 5G à tous ses abonnés jusqu’au mois de septembre, SFR frappe fort en annonçant le basculement automatique de tous ses forfaits vers la 5G, sans limite de temps. L’ère de domination de la 4G est révolue.

Quatre ans après son lancement, la 5G s’apprête enfin à devenir la norme.

Dans un communiqué paru le 6 juin 2024, SFR annonce « faire profiter de la 5G à l’ensemble de ses abonnés grand public disposant d’un forfait data ». La bascule aura lieu mi-juin.

Jusque-là réservée aux forfaits les plus chers, la 5G devient désormais l’option par défaut dans tous les forfaits SFR avec un accès à Internet. Des millions de Français vont pouvoir en bénéficier sans avoir à changer d’offre.

SFR a annoncé le basculement de tous ses abonnés vers la 5G dans un communiqué de presse. // Source : X

SFR, premier opérateur à généraliser la 5G

L’annonce de SFR intervient quatre jours après celle d’Orange, qui a annoncé offrir gratuitement la 5G pendant les Jeux olympiques de Paris. Difficile de ne pas voir de lien entre ces deux décisions, alors que tous les opérateurs ont jusque-là réservé la 5G à de nouvelles offres premium (ou à des options payantes). SFR répond intelligemment à Orange en annonçant un changement « de manière pérenne », quand l’opérateur historique ne parle que d’une période promotionnelle.

L’annonce de SFR devrait avoir une répercussion chez les autres opérateurs, qui réservent aussi la 5G à leurs offres les plus chères. Free, qui a ajouté la 5G gratuitement à son forfait à 19,99 euros dès 2020, continue de limiter ses autres offres à la 4G (le forfait 2€ boosté et la Série Free), tandis que Bouygues l’a intégrée à toutes ses nouvelles offres, sans cadeau aux anciennes formules. La décision de SFR pourrait entraîner la fin de ces exclusivités chez Bouygues et Free, qui pourraient être obligés de suivre l’opérateur au carré rouge.

Les forfaits Red by SFR pas concernés

Interrogé par Numerama, SFR indique que seules les offres vendues directement par l’opérateur sont concernées par la bascule « automatique et gratuite » vers la 5G. Les forfaits sans engagement Red by SFR, sans option 5G, resteront limités à la 4G. Il s’agit généralement d’une option à 3 euros par mois, même si la plupart des offres récentes embarquent directement la 5G.

Sur les offres Red les moins chères, la 5G est une option payante à 3 euros par mois. // Source : Numerama

Ne soyons pas dupes, l’annonce de SFR est avant tout un coup de communication, alors que la plupart de ses forfaits modernes sont déjà 5G depuis plusieurs mois.

L’opérateur fait néanmoins le choix d’offrir la 5G à ses anciens abonnés, sans les forcer à changer d’offre, ce qui ne peut qu’être salué. Notre seul regret concerne les offres Red, qui restent en 4G malgré la décision d’Orange d’offrir la 5G à ses abonnés Sosh pendant les Jeux olympiques.

Officiellement, la gratuité de la 5G chez Orange doit s’arrêter le 8 septembre 2024. L’annonce de SFR encouragera-t-elle l’opérateur à pérenniser la 5G par défaut ? C’est possible, même si Orange a l’avantage de ne pas avoir à suivre ses concurrents (grâce à sa position de numéro 1). Chez Bouygues et Free, des annonces pourraient être imminentes. Orange, lui, a jusqu’à la fin des Jeux olympiques pour prendre une décision.

