Orange va gratuitement ouvrir son réseau 5G à ses clients 4G, sans surcoût. L’opération va couvrir la durée des Jeux olympiques de Paris, et jusqu’au début du mois de septembre.

C’est un geste qui inspirera très certainement les autres opérateurs en France. Ce lundi 3 juin 2024, Orange a annoncé l’ouverture de son réseau en 5G à l’ensemble de sa clientèle 4G, sans aucun surcoût ni nécessité de changer de forfait mobile. Les personnes éligibles seront directement informées par SMS dans les heures qui suivront.

Cette décision concerne à la fois les clients privés comme professionnels de l’opérateur, qu’ils utilisent un abonnement Orange ou Sosh (la formule à bas coût du géant des télécoms). En revanche, cette ouverture ne concerne pas a priori les opérateurs de réseau mobile virtuel qui achètent leur accès aux infrastructures d’Orange.

Pour bénéficier de l’offre d’Orange, il n’y a rien de particulier à faire, hormis être client. Il faut toutefois remplir deux préalables :

Se trouver ponctuellement ou en permanence dans une zone couverte par la 5G d’Orange — l’opérateur met à disposition une carte pour connaître les lieux déjà arrosés en ultra haut débit mobile (les sites olympiques sont couverts) ;

— l’opérateur met à disposition une carte pour connaître les lieux déjà arrosés en ultra haut débit mobile (les sites olympiques sont couverts) ; Avoir un smartphone compatible avec la 5G. Aujourd’hui, il existe des dizaines de modèles capables de gérer les bandes de fréquences sur lesquelles cette nouvelle génération de téléphonie mobile circule. Globalement, tous les téléphones de milieu ou haut de gamme commercialisés après 2021 sont éligibles. Il est toutefois conseillé de le vérifier.

Des enjeux de marketing et techniques pour Orange

Pour Orange, l’opération n’est pas sans arrière-pensée marketing. Cela peut être l’occasion de faire la démonstration de son réseau 5G et inciter aussi des clients 4G à envisager plus tard une bascule sur un forfait 5G — vendu plus cher que la 4G. Elle pourrait aussi faire un appel d’air de clients qui sont chez la concurrence et qui voudraient un meilleur réseau.

Attention cependant : le cadeau d’Orange est provisoire.

L’accès à la 5G sans surcoût pour les clients 4G du groupe perdurera jusqu’au 8 septembre 2024, date de clôture des Jeux paralympiques. Après cette date, les forfaits 4G rebasculeront automatiquement en 4G. D’ici là, Orange proposera sans doute aux clients concernés la possibilité de rester en 5G… contre quelques euros de plus par mois.

L’opérateur historique a aussi un enjeu de maîtrise du réseau. « La connexion en 5G est 10 fois plus efficace énergétiquement que les technologies précédentes et permet de désengorger le réseau 4G dans les lieux les plus fréquentés », avance Orange. Or, Paris est une ville densément peuplée et les sites olympiques seront assurément très fréquentés.

En effet, les bandes de fréquences utilisées par la 5G sont différentes de celles exploitées en 4G. Ce faisant, l’opérateur va basculer une partie de ses clients sur des portions du spectre électromagnétique moins sollicitées, ce qui évitera des problèmes de congestion, en cas d’afflux de connexion. La 4G, très utilisée, est de fait encombrée.

La 5G est une génération de téléphonie mobile qui a de nombreux atouts face à la 4G. À titre de comparaison, le téléchargement d’un épisode de série de 350 Mo prendrait 28 secondes en 4G, mais 16 en 5G. Autre atout de cette norme : une latence réduite, ce qui offre une réactivité accrue.

