Offerte à tous les abonnés Orange et Sosh depuis le début des Jeux olympiques, la 5G redevient payante en octobre. Depuis le 24 septembre, les abonnés concernés commencent à recevoir un SMS sur la fin de l’opération.

Depuis le 18 juillet 2024, l’accès au réseau 5G est gratuit chez Orange.

L’opérateur historique, partenaire majeur des Jeux olympiques de Paris, avait décidé d’offrir gratuitement la 5G à l’ensemble de ses abonnés (Orange et Sosh), dans le but de désaturer son réseau cet été. Une opération réussie, qui a permis à Orange d’atteindre un pic record d’1,86 térabit par seconde au moment des deux finales de Léon Marchand. Au total, 80 000 téraoctets de données ont été téléchargées pendant les JO, sans saturation du réseau.

Un peu plus de deux mois après le début de l’opération, Orange entame la fin de la 5G gratuite. Après une première prolongation (l’opération devait se terminer le 8 septembre), la 5G va redevenir payante à la fin du mois. Les abonnés sont informés de la fin de la gratuité depuis le 24 septembre.

Sur son site, Orange indique que la 5G gratuite est valable jusqu’au 24 septembre. Elle devrait rester encore quelques jours, mais s’arrêtera à la fin du mois. // Source : Orange

Orange, seul opérateur avec une stratégie premium sur la 5G

Contrairement à Free, SFR et Bouygues, Orange n’inclut pas la 5G dans toutes ses offres. Quatre ans après son lancement, l’opérateur historique continue de réserver le réseau de cinquième génération à ses offres les plus chères, afin de conserver une logique de gammes. L’arrivée prochaine de la 5G SA, sous l’appellation 5G+, ne semble pas changer la donne.

Comment conserver la 5G chez Orange ou Sosh après la fin de la gratuité ?

Si votre offre n’intègre pas la 5G en temps normal, vous rebasculerez automatiquement en 4G à la fin du mois de septembre. Orange, contrairement à ses concurrents, ne propose pas d’option 5G payante, pour ajouter le support du réseau à son offre existante. Il faut forcément changer de forfait.

Chez Sosh, il n’y a qu’une seule offre

L’exemple le plus concret est chez Sosh, la filiale low-cost d’Orange.

Sosh référence 7 forfaits… mais seulement 1 seul en 5G. Une anomalie à l’échelle des opérateurs français, qui ont tous effectué le basculement vers la 5G il y a longtemps. Il faut forcément basculer vers le forfait à 20,99 euros par mois, avec 140 Go de données, pour continuer de profiter de la 5G.

Le forfait 5G à 20,99 euros par mois est aussi proposé aux abonnés actuels. // Source : Capture Numerama

Chez Orange, il y a plus de choix (mais souvent pour les nouveaux abonnés)

Sur le site d’Orange, on trouve plusieurs offres intéressantes en 5G, comme un forfait 100 Go à 16,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 31,99 euros par mois ensuite). L’offre la plus intéressante est la « Série Spéciale 120 Go 5G », qui reste à 24,99 euros par mois en permanence. Elle coûte 19,99 euros par mois pour les moins de 26 ans.

Problème : comme souvent chez Orange, ces offres sont réservées aux nouveaux clients. Les abonnés existants n’ont pas le droit à la période promotionnelle, ce qui fait monter la 5G à 31,99 euros par mois au minimum. Le forfait Sosh est donc plus compétitif.

Les offres 5G proposées par Orange en renouvellement de forfait. // Source : Numerama

En comparaison, on trouve chez SFR de la 5G à 7,99 euros par mois, alors que Free vient d’ajouter la 5G à son forfait à 10,99 euros par mois. Il reste important de rappeler que le réseau d’Orange est réputé pour son excellence, avec des antennes plus performantes, ce qui peut justifier ses prix plus élevés.

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez essayer la 5G d’un concurrent avant d’éventuellement revenir chez Orange, les autres opérateurs coûtent souvent moins.

