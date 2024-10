Lecture Zen Résumer l'article

Sosh a fait évoluer son forfait 5G. La filiale d’Orange indique toujours proposer 140 Go de données en 5G à ses nouveaux clients, mais propose en réalité 200 Go pour le même prix en migration. Une nouvelle grille tarifaire pourrait bientôt être proposée.

Connaissez-vous la différence entre le « forfait Sosh 140Go 5G 20,99€ » et la « série Sosh 20,99€ 140 Go 5G » ? Il n’y en a pas a priori, mais Orange réserve pourtant une nouveauté aux détenteurs de la seconde version de son offre 5G lancée en juin 2023.

Depuis le 10 octobre 2024, les abonnés à la « série Sosh » bénéficient automatiquement de 200 Go de données au lieu de 140, et de 35 Go à l’étranger au lieu de 25. Sosh communique discrètement sur ce changement sur son forum, mais n’a pas actualisé son site pour les nouveaux clients.

Tous les abonnés Sosh 5G n’ont pas été transférés vers la nouvelle offre. // Source : Numerama

Il existe une manipulation pour passer au nouveau forfait de Sosh

Est-il possible de bénéficier des 200 Go en 5G si l’on vient d’une autre offre Sosh ? La réponse est oui. Il suffit de se rendre sur son espace client, de demander à changer de forfait et le forfait « Série Sosh 200 Go » sera proposé, toujours au prix de 20,99 euros. Sosh ne fait pas la même erreur que par le passé, lorsqu’il avait réservé son forfait 5G aux nouveaux clients.

En demandant une migration manuellement, on peut bénéficier du nouveau forfait Sosh 5G pour 20,99 euros par mois. // Source : Capture Numerama

Étrangement, aux nouveaux clients, Sosh continue de proposer le « forfait 140 Go » à 20,99 euros, avec la possibilité lors du deuxième mois de migrer vers le « série 200 Go » au même prix. Cela n’a absolument aucun sens, mais on imagine que le forfait 140 Go ne devrait plus tarder à disparaître.

Toujours est-il que l’offre 5G de la filiale sans engagement d’Orange manque toujours de clarté.

Aux nouveaux clients, Sosh continue de ne proposer que 140 Go par défaut. Il faut demander le changement après la souscription. // Source : Capture Numerama

Sosh, seul opérateur à réserver la 5G à son offre haut de gamme

Avec son forfait 200 Go 5G, Sosh améliore sa proposition pour ses clients « haut de gamme », mais ne semble pas ouvrir la porte à l’ajout de la 5G à ses autres offres.

C’est une anomalie à l’échelle du monde des télécoms français, puisque SFR, Bouygues et Free proposent tous la 5G sur tous leurs forfaits. Orange, quatre ans après le lancement de la 5G, continue de se dire qu’elle doit rester une option premium pour vendre des forfaits plus chers, malgré une expérimentation réussie pendant les JO (le réseau 5G était gratuit pour tous ses clients).

Vous êtes à la recherche de la meilleure offre 5G ? Numerama vous propose un comparateur actualisé en temps réel.

