[Deal du Jour] Avec l’arrivée prochaine du modèle doté d’une puce M3, le MacBook Air M2 bénéficie aujourd’hui d’une bonne promotion. Facilement transportable et puissant, ce MacBook Air de 2022 reste un excellent ordinateur portable, et bien plus intéressant sous les 1 000 €.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M2 ?

Le MacBook Air 13″ avec puce M2 et un SSD de 256 Go, est commercialisé 1 499 € à sa sortie. Son prix a depuis baissé à 1 199 € sur le site officiel d’Apple. Boulanger le propose en ce moment au prix de 1 099 € avec en plus un bonus de reprise de 150 €, disponible jusqu’au 31 mars 2024. Pour profiter de ce bonus de reprise, vous devrez opter pour le retrait en magasin au moment de la commande.

C’est quoi, ce MacBook Air ?

Apple oblige, le design et les finitions du MacBook Air M2 sont excellents. Ses dimensions de 304,1 × 11,3 × 215 mm et son capot parfaitement plat permettent de le glisser facilement dans un sac adapté au transport des ordinateurs portables. Le MacBook Air M2 est de plus très léger, avec un poids de 1,24 kg. L’ultra-portable embarque un écran Liquid Retina de 13,6 pouces à la définition de 2560 × 1664 pixels. Sans se hisser au niveau de l’OLED, le contraste et la luminosité sont de qualité et la visibilité excellente, si toutefois vous n’êtes pas en plein soleil.

Le clavier aux touches rétroéclairées s’accompagne d’un trackpad fluide et confortable. Le mécanisme à ciseaux des touches propose une frappe agréable et très silencieuse. L’encoche toujours présente en haut de l’écran abrite la caméra frontale qui passe enfin en 1 080 p. Au niveau de la connectique, ce MacBook Air M2 s’accompagne de deux ports USB-C Thunderbolt 3 et d’une prise mini-jack.

Ce MacBook Air M2 est-il une bonne affaire à ce prix ?

C’est même une excellente affaire à moins de 950 €, grâce au bonus de reprise de votre ancien matériel. Même si elle se fait distancer par la puce M3 du nouveau modèle, prévu pour fin mars 2024, la puce M2, couplée 8 Go de RAM, offre encore aujourd’hui d’excellentes performances. Elle apporte au MacBook la fluidité et la puissance nécessaire pour ouvrir les logiciels instantanément, ou faire tourner les applications les plus gourmandes. Pour le travail, des logiciels comme Final Cut Pro ou Photoshop tournent très bien, sans faire chauffer la machine.

Niveau autonomie, le MacBook Air M2 tiendra une journée entière. Il se recharge via le port magnétique MagSafe en un peu moins de deux heures.

