Le prix du bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue au monde, n’en fini pas de monter. En raison de plusieurs facteurs, cette hausse pourrait bien perdurer.

Le bitcoin battait son record absolu de prix le 5 mars 2024, dépassant pour la première fois la barre des 69 000 dollars. Malgré une impressionnante chute de sa valeur immédiatement après, la crypto-monnaie s’est rapidement relevée — et elle semble se porter mieux que jamais.

Après avoir franchi le cap des 70 000 dollars pendant le week-end, un bitcoin s’échangeait en ce lundi 11 mars 2024 aux alentours de 71 500 dollars, battant ainsi un nouveau record. Des chiffres impressionnants, qui entrainent tout le secteur des crypto-monnaies avec eux — et qui pourraient bien durer.

Le prix du bitcoin a atteint un nouveau record, à 71 500 dollars. // Source : Coinmarketcap

Des prix du bitcoin qui pourraient continuer de grimper

En 2021, lorsque le bitcoin avait établi son précédent record, à 68 789 dollars, la joie n’avait pas duré, et la crypto-monnaie avait amorcé immédiatement après une très longue descente. En quelques mois, son prix avait chuté de 50 %. Le bitcoin avait également entrainé avec lui tout le marché des crypto-monnaies, qui a très lourdement chuté en 2022 et pendant une partie de 2023. Cette période a été décrite comme un bear market, un marché baissier très peu propice aux investissements, et elle ne s’est achevée que très récemment, avec la hausse du prix du bitcoin.

L’ère qui s’ouvre est celle du bull market — un marché à l’opposé du bear market, très optimiste, et qui devrait voir tout le secteur des crypto-monnaies prendre de la valeur. On peut d’ailleurs déjà constater que les nouveaux records du bitcoin ont entrainé avec eux toutes les autres cryptos : tout le marché est en hausse et l’ether — la deuxième crypto en termes de capitalisation — est à 4 000 dollars, soit à deux doigts de battre son record absolu.

Mais, le bull market n’est pas le seul responsable de la bonne santé du marché des cryptos. Trois autres facteurs sont déterminants et poussent tout le secteur :

Avec toutes ces bonnes nouvelles, il n’est pas étonnant que le bitcoin décolle autant et que son augmentation perdure. Des observateurs estiment ainsi que le bitcoin pourrait bientôt dépasser les 100 000 dollars — un rêve qui a longtemps semblé inatteignable, mais qui pourrait bientôt se réaliser.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !