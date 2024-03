Alors que le prix du bitcoin est minutieusement scruté par le monde de la crypto-monnaie, certains sites affichent différents résultats pour son record. Voilà pourquoi.

60 000 dollars, puis 62 000, et même 63 000 : en cette fin février 2024, le prix du bitcoin s’emballe. La valeur de la crypto-monnaie a connu une envolée impressionnante, allant même jusqu’à gagner plus de 12 % sur la seule journée du 28 février 2024. Beaucoup croient que le moment où le bitcoin battra son record de prix absolu est proche. Pourtant, si vous aussi, vous avez frénétiquement regardé les dernières informations sur le prix du bitcoin, vous avez peut-être remarqué que quelque chose cloche.

En fonction du site que vous consultez, le prix record du bitcoin affiché ne sera pas le même. Comme Numerama a pu le remarquer, certains sites indiquent que le prix record atteint par le bitcoin en novembre 2021 est de 69 000 dollars, d’autres indiquent 65 000, 67 700 et 68 000. Comment expliquer une telle disparité ? Et surtout, quel est le véritable prix record du bitcoin ?

Différents prix pour le record du bitcoin sont indiqués. // Source : Montage Numerama

Certains sites lissent leurs résultats

D’après Claire Balva, vice-présidente chez Deblock, une start-up ayant mis au point un compte courant en cryptos et en euros, cette différence de prix est possible. « Un bitcoin peut valoir 65 000$ sur une plateforme et 68 000$ sur une autre. Ces différences de prix sont généralement très faibles, car gommées par l’arbitrage : certains traders profitent de ce différentiel en achetant sur une plateforme et en revendant sur une autre, régulant ainsi l’offre et la demande — et donc les prix », précise-t-elle.

Pourtant, « dans les périodes de fort mouvement de cours, on peut retrouver des différences relativement importantes, car les marchés sont particulièrement irrationnels ». Or, le marché crypto est justement en train de traverser une de ces périodes. Le prix du bitcoin est ainsi particulièrement volatile.

C’était également le cas en novembre 2021, lorsque le bitcoin a battu son précédent record. « Cela explique qu’il y ait eu des pics particulièrement élevés sur certaines plateformes (69 000 $) que l’on ne retrouve pas sur d’autres exchanges, ni sur les sites qui font des moyennes de prix entre plateformes », indique-t-elle.

Sur le coup, il est donc parfois difficile d’avoir une estimation exacte du prix d’un actif numérique. Mais, cela arrive également dans un laps de temps plus long, comme l’explique Stanislas Barthélemy, manager Crypto et Web chez KPMG France. « Les courbes de prix dans le temps long sont construites avec des moyennes journalières. » Ainsi, en novembre 2021, lorsque le record a été battu, le prix de 69 000 dollars a été affiché pendant quelques minutes, avant de retomber la même journée.

Le prix du bitcoin s’envole. // Source : Numerama

« Il existe mille manières de tracker les prix », reprend Stanislas Barthélemy, « toutes les plateformes n’ont pas dépassé les 69 000 dollars ». En faisant la moyenne des prix sur plusieurs plateformes, le prix va donc mécaniquement baisser.

Enfin, il y a un dernier élément à prendre en compte : les outils de visualisation des prix de crypto-monnaies ne sont pas tous les mêmes, et certains réglages offrent une vision beaucoup moins précise que d’autres. « Le prix relativement faible que vous voyez sur Coinmarketcap est probablement lié à la visualisation choisie », a ainsi précisé à Numerama Claire Balva. Notre outil de visualisation indiquait une moyenne des prix sur la journée, et donc, pas le record atteint par le bitcoin. « Un bitcoin peut donc avoir une moyenne à 65 000 sur la journée, et un maximum à 68 000 à 18h, par exemple. »

Cette affichage fait la moyenne des prix du bitcoin. // Source : Coinmarketcap

D’autres types de graphiques permettent d’afficher plus de précisions.

Cet affichage est plus précis. // Source : Coinmarketcap

Mais alors, qu’en est-il vraiment du prix record du bitcoin ? En changeant de graphique, et en regardant dans les détails du panneau d’affichage sur des outils de visualisation, la réponse apparait : 68 789,63 dollars. Nous voilà fixés.

