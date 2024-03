Le bitcoin a le vent en poupe. La première cryptomonnaie atteint désormais les 60 000 dollars, tout proche de battre son record de 2021. Le bitcoin pourrait-il continuer sa folle ascension jusqu’aux très symboliques 100 000 dollars ?

Certes, le bitcoin nous a habitué aux montagnes russes, mais ses mouvements n’en demeurent pas moins spectaculaires. Il y a à peine un an, son prix avait connu une énorme chute lors de l’effondrement de la plateforme FTX. Il avait alors plongé en dessous des 17 000 dollars. Début 2024 pourtant, le bitcoin connaît une remontée éclair, en se hissant jusqu’aux 60 000 dollars en un temps record. Jusqu’où peut-il aller ?

De 100 à 60 000 dollars depuis 2013

Lorsqu’en 2013, le bitcoin franchissait les 100 dollars pour la première fois, personne ne croyait vraiment en l’avenir de cette cryptomonnaie. Lancé en 2009 par un informaticien anonyme se faisant appeler Satoshi Nakamoto, le bitcoin était alors le terrain de jeu de quelques geeks passionnés par la blockchain et séduits par le concept d’une monnaie numérique décentralisée.

Dix ans (et 830 000 blocs) plus tard, il semble avoir dépassé toutes les promesses : à la fois réseau d’échange, monnaie numérique et actif financier, la longévité et le succès du bitcoin surprend autant qu’elle fascine. Car le BTC est devenu un sujet sérieux, incontournable, loin du mépris qu’il inspirait autrefois aux banquiers.

Avec une capitalisation totale de plus de 1 000 milliards de dollars, il se place juste derrière des entreprises comme Meta ou Amazon. Avec ce chiffre énorme, le monde financier ne peut plus se contenter d’ignorer le phénomène. Au point que même les traders de Wall Street s’y intéressent désormais de près.

Le bitcoin boosté par les ETF BlackRock et le halving

Il faut dire que le géant américain BlackRock est en train de lancer une véritable ruée vers l’or numérique en proposant des ETF bitcoin. Ces produits financiers synthétiques répliquent le cours de la première cryptomonnaie. Les ETF permettent alors au grand public d’acquérir du bitcoin, sans devoir passer par des plateformes d’échange comme Binance ou Coinbase. Pour cela, BlackRock doit (en principe) acheter autant de bitcoin équivalent, entretenant automatiquement le prix vers le haut. Une sorte de bitcoin sous stéroïdes, dopé par un afflux d’argent frais venu de la finance traditionnelle, qui explique la hausse spectaculaire que le bitcoin connaît.

L’envolée du bitcoin s’explique aussi par l’imminence du halving, qui aura lieu en avril 2024. Cette réduction par deux de la récompense des mineurs de bitcoin est inscrite dans le code et intervient tous les 4 ans. Les bitcoins devenant plus rares, ils sont aussi, en théorie, plus chers. « Seulement » 1 312 500 bitcoins seront ainsi créés entre 2024 et 2028, comme l’avait calculé Satoshi Nakamoto dès 2009. Les investisseurs spéculent alors à la hausse et anticipent une augmentation durable. D’autant qu’historiquement, les trois précédents halving ont toujours été accompagnés d’une hausse. De quoi forger une prophétie autoréalisatrice pour le futur prix du bitcoin.

Le bitcoin se rapproche du plus haut prix de son histoire, autour des 66 000 dollars. // Source : Coinmarketcap

Bitcoin à 100 000 dollars : les raisons d’y croire

Désormais, c’est toute une industrie qui prospère autour du bitcoin et des cryptomonnaies en général : il y a du minage, mais aussi des analyses de la blockchain et des solutions de portefeuilles numériques. Pour certains, prédire un bitcoin à 100 000 dollars est avant tout une question de marketing, voire de survie. C’est particulièrement le cas des mineurs qui ont besoin d’un bitcoin en hausse pour rentrer dans leurs frais (surtout si leur gain en BTC est divisé par deux à cause du halving).

Mais au-delà du souhait des acteurs de l’industrie de voir leurs précieux bitcoins se valoriser, de sérieux arguments laissent envisager un bitcoin à 100 000 dollars, un jour.

En premier lieu, le contexte macroéconomique général pourrait lui être favorable. En effet, si les taux directeurs des banques centrales baissent en 2024 comme certains experts le pensent, davantage d’argent sera déversé dans l’économie. Et une partie viendra inévitablement alimenter les actifs financiers, comme les cryptomonnaies, mais aussi l’or, les actions ou encore l’immobilier. Si tout augmente, alors le prix du bitcoin devrait suivre également. Logique.

Par ailleurs, l’envolée du bitcoin est en quelque sorte inscrite dans son ADN, programmée dans le code. En plus du halving à venir, l’offre totale en BTC est limitée à 21 millions d’unités. Ainsi, le protocole de la blockchain Bitcoin organise volontairement sa rareté, conformément à la vision de Satoshi Nakamoto. Conséquence : il n’y aura pas de bitcoins (entiers) pour tout le monde. C’est pourquoi beaucoup l’imaginent un jour concurrencer l’or, en version numérique. Un avis partagé par Marion Laboure, analyste pour la Deutsche Bank qui estime que « le bitcoin pourrait devenir l’or du 21ᵉ siècle ». Rien que ça.

Certains promettent au bitcoin un avenir en or. // Source : Jingming Pan sur Unsplash

Un nouveau monde ?

Dans le cas des cryptomonnaies, le bitcoin est l’arbre qui cache la forêt. En franchissant le seuil symbolique des 100 000 dollars, il renforcerait l’ensemble de l’économie naissante du web3. Il est devenu au fil des ans l’étalon monétaire de ce nouveau monde financier, qui mêle cryptos, NFT, gaming et métavers. Dans un tel scénario, on peut s’attendre à une démocratisation de plus en plus importante des cryptomonnaies auprès du grand public. Ce qui signifie que les géants du numérique devront s’aligner pour intégrer les cryptos et les NFT dans leurs logiciels, applications, et interfaces.

Un bitcoin à 100 000 dollars serait également loin d’être anodin sur le plan géopolitique. Mondialisé et facilement transférable, il pourrait attirer la convoitise de grandes puissances désireuses de s’extraire du système du pétrodollar américain, à l’heure où les pays du Sud cherchent une nouvelle monnaie commune. En 2021, le Salvador avait été le premier état à adopter le bitcoin en tant que monnaie légale. D’autres pourraient suivre.

Par ailleurs, si le bitcoin atteint les six chiffres, la consommation du réseau augmentera. L’industrie du minage devra impérativement se tourner vers de l’électricité peu chère et abondante. Et même si les acteurs de la filière revendiquent une énergie verte et décarbonée, la réalité est plus nuancée. La consommation réelle du réseau demeure mal connue, mais elle se situerait actuellement autour des 170 TWh par an. Cela, sans compter la pollution générée par la production des machines de minage et leur recyclage difficile. L’essor du bitcoin pourrait en tout cas faire les affaires des pays qui misent sur le minage, comme le Kazakhstan ou l’Éthiopie.

Le bitcoin à 100 000 dollars : des conséquences politiques et électorales

Politiquement aussi, le bitcoin n’est pas neutre. Il emporte avec lui toute une série de promesses liées à ses propriétés cryptographiques et sa proposition de monnaie privée sans tiers de confiance : souveraineté, liberté, loi du marché. Des thématiques qui rejoignent une partie de celles de la droite radicale, comme l’explique Nastasia Hadjadji. Plus précisément, les libertariens ont fait du bitcoin leur cheval de bataille. Et avec sa hausse, leurs idées gagnent en popularité.

Elon Musk lui-même semble proche du libertarianisme, ce courant de pensée marginal qui prône l’absence totale de l’état, remplacé par le seul marché. C’est aussi l’opinion du président argentin nouvellement élu, Javier Milei. En se disant ouvert au bitcoin, il s’en était emparé avec succès pour rallier la jeunesse à ses idées ultralibérales. Avec un bitcoin à 100 000 dollars, de plus en plus de personnalités politiques devront adopter une position sur le sujet.

Le bitcoin pourrait s’inviter au débat des élections américaines. // Source : Jon Tyson sur Unsplash

Les élections américaines approchant, ce sera sans doute aussi le cas de Donald Trump. Le candidat républicain avait déjà lancé une collection de NFT à son effigie, tantôt grimé en cowboy, en superhéros ou en ouvrier du bâtiment. Récemment interrogé par Fox News au sujet du bitcoin, l’ancien président laisse planer le doute : « De nombreuses personnes l’adoptent. Je vois de plus en plus de gens qui veulent payer en bitcoins. Je peux m’en accommoder d’une manière ou d’une autre ». Opportuniste, Trump ? L’année 2024 s’annonce décidément mouvementée pour le bitcoin et les cryptomonnaies.

