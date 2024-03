[Deal du jour] Les balises AirTags d’Apple sont utiles pour retrouver facilement vos objets. Un peu chères à leur tarif normal, elles sont bien plus intéressantes avec 24 % de réduction.

C’est quoi, la promotion sur les AirTags d’Apple ?

Le lot de 4 Apple AirTags est vendu 129 € sur le site officiel d’Apple. Il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 97,99 €. Notez qu’un AirTag à l’unité est au prix de 29,99 €.

C’est quoi, les AirTags ?

Les AirTags sont de petites balises rondes qui fonctionnent en Bluetooth, d’un diamètre de 31,9 mm et d’une épaisseur de 8 mm. Leur taille réduite permet de les glisser dans un sac ou un portefeuille, ou de les attacher à un trousseau de clés. Les AirTags sont faits de plastique avec un dos en métal qui assure une bonne solidité. Ils s’accompagnent de plus d’une certification IP67 et résistent à la pluie.

Ces balises d’Apple servent à retrouver les objets sur lesquels ils sont fixés, grâce à la fonction de localisation précise qui utilise la technologie Ultra Wideband. L’écosystème d’Apple fait en sorte que lorsque l’iPhone d’un autre utilisateur se trouve proche de votre AirTag, ce dernier envoie sa position à votre smartphone. Notez que l’AirTag doit être à l’arrêt pour que sa position s’actualise. Si l’objet sur lequel est fixée la balise est en mouvement, le tracking sera plus difficile.

Est-ce que ces AirTags valent le coup en promo ?

Les AirTags sont effectivement une meilleure affaire lorsqu’ils sont en promotion. Une fois l’AirTags repéré, le guidage sur votre smartphone est précis. Pour plus d’efficacité, la balise peut émettre un signal sonore si vous êtes à proximité. Associer un AirTag à un objet est aussi simple, via l’application dédiée. Notez toutefois que les balise d’Apple fonctionne mieux avec les iPhone, qu’avec les smartphones Android. La compatibilité avec ces derniers est en effet limitée.

Les AirTags possèdent une autonomie d’environ un an, et fonctionnent avec une pile plate CR032. Si, selon toute logique, vous comptez utiliser la balise d’Apple avec vos clés, il faudra malheureusement passer à la caisse pour le porte-clé indispensable, d’un prix de tout de même 49 € dans les boutiques officielles d’Apple. Il existe heureusement des alternatives moins chères, comme l’anneau de protection Belkin, en ce moment au prix de 14,50 €.

Enfin, les balises ont régulièrement été critiquées pour la facilité avec laquelle certains peuvent les utiliser à des fins malveillantes. Sur ses AirTags, Apple a ajouté des gardes fous pour protéger les victimes de surveillance. Il existe aussi des solutions pour se prémunir des risques.

