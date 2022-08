Commercialisés en avril 2021, les AirTags d’Apple sont censés avoir une autonomie d’un an, même s’ils peuvent en réalité aller bien au-delà. Vous venez de recevoir une alerte vous prévenant de leur faible autonomie ? Voici comment éviter la catastrophe.

Avec son AirTag lancé en avril 2021, Apple s’est attaqué au marché des traqueurs Bluetooth. Une bonne idée s’il vous arrive de perdre vos affaires, une moins bonne au vu des problèmes qu’il a créés (espionnage de compagnon jaloux, produit modifié pour retirer le haut-parleur…). Apple ne cesse de mettre à jour son AirTag pour le rendre moins dangereux, mais il reste possible de l’utiliser avec de mauvaises intentions. Qu’importe, il s’agit malgré tout d’un succès colossal.

Pour aller plus loin Test des Apple AirTags : un traqueur d’objets perdus qui fait bien son travail

Depuis l’été 2022, les premiers propriétaires d’AirTag commencent à être avertis de la batterie faible de leurs traqueurs. On ignore quand l’AirTag meurt vraiment après l’apparition de l’alerte (le nôtre dit être en batterie faible depuis un mois, mais fonctionne toujours), néanmoins le temps de changer la pile est venue. On vous explique comment faire.

L’application Localiser explique comment changer sa pile. // Source : Numerama

Votre AirTag a besoin d’une pile CR2032

Comment recharger son AirTag ? En Lightning ? En USB-C ? Une fois n’est pas coutume, Apple a choisi d’utiliser des piles standards, ce qui rend la réparation de l’AirTag très facile. Ce sont les piles rondes CR2032 qui alimentent le petit objet, on en trouve très facilement sur le marché. Nous avons sélectionné un pack de deux piles Energizer sur Amazon, vendu à un très bon prix.

⚠️ Attention : Apple recommande de ne pas acheter de piles avec un revêtement amer, pour éloigner les enfants. L’AirTag pourrait ne pas détecter la pile. Le lien que nous vous proposons pointe vers des piles compatibles (c’est celles que nous avons utilisées pour notre propre remplacement).

Un AirTag et une pile CR2032. // Source : Numerama

Pour ouvrir son AirTag, il faut appuyer sur sa partie métallique. Vous allez la sentir s’enfoncer et vous pourrez ensuite la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Le capot pourra être retiré.

La partie métallique du AirTag peut se retirer. // Source : Numerama

Ensuite, il suffit de retourner le AirTag pour faire tomber la pile. Placez votre nouvelle CR2032 à l’intérieur et refermez le capot en le maintenant enfoncé et en le faisant tourner dans l’autre sens. L’AirTag va émettre un petit bruit.

Dans l’application Localiser de votre iPhone, le logo batterie faible disparaît. Apple n’indique plus le pourcentage de batterie restant sur son traqueur, mais normalement, votre AirTag tiendra maintenant plus d’un an.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.