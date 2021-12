Vous pouvez désormais trouver des AirTags espions, même sur Android

Apple donne désormais aux propriétaires de téléphones Android les moyens de détecter les AirTags mouchards à portée de Bluetooth. La nouvelle application Tracker Detect permet de s’assurer que personne ne piste vos mouvements avec ces petites balises.

Apple vient de sortir une nouvelle application sur Android. Le constructeur d’iPhone n’a pas franchement l’habitude de proposer des logiciels sur la plateforme concurrente à la sienne, mais le 13 décembre 2021, une nouvelle app est arrivée sur le Play Store : Tracker Detect.

Pourquoi Apple sort-il une application pour détecter les AirTags ?

Cet outil vous permet, comme la description l’indique, de « rechercher les traqueurs d’objets compatibles Find My qui peuvent être avec vous ». Autrement dit, c’est une application qui va détecter les AirTags autour de vous et vous alerter si une petite balise traque vos déplacements.

Sortis en début d’année 2021, les AirTags sont des petits accessoires qui permettent aux propriétaires d’appareils Apple de retrouver facilement leurs clés, leurs portefeuilles ou tout objet du quotidien auquel vous auriez attaché ces petites balises connectées. Théoriquement, ces balises ne permettent pas de traquer un être humain, mais dans la pratique, il existe des moyens pour contourner ces limitations.

Pour tenter de ne pas porter le flanc aux critiques, Apple a donc sorti une application Android qui vous permet de détecter les AirTags autour de vous, afin de vous assurer que personne n’en a glissé un dans votre sac pour surveiller vos déplacements. L’application, officiellement disponible sur le Play Store (même si elle n’apparait pas toujours lors d’une recherche), a un fonctionnement simplissime.

Comment fonctionne Tracker Detect ?

Après avoir téléchargé et installé le logiciel, vous n’aurez qu’à accepter les conditions générales d’utilisation, autoriser l’utilisation du Bluetooth, et après un court tuto, vous pourrez lancer le scan. Votre téléphone Android se mettra alors à chercher les AirTags autour de vous durant une courte minute.

Le fonctionnement de l’application Tracker Detect sur Android. // Source : Capture Numerama

Si aucune balise n’est détectée, l’application vous en informera simplement. Si l’app parvient à capter le signal d’un AirTag, en revanche, l’application vous permettra de le faire sonner pour le détecter et vous expliquera comment le mettre hors d’état de nuire. Si la balise est déclarée comme « perdue », alors Tracker Detect vous expliquera comment la rendre à son ou sa propriétaire.

Attention, l’application ne détectera que les balises qui sont séparées de l’appareil qui a servi à leur paramétrage. Si vous êtes chez vous, à côté de l’iPhone de votre conjoint ou de votre colocataire, l’application de s’inquiètera pas de la présence d’un AirTag, jugeant qu’il est utilisé pour son usage légitime et non pour vous traquer. Seules les balises déconnectées de leurs iPhone de tutelle et qui vous suivent durant vos déplacements seront listées par l’application.