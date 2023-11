Fondé par des anciens d’Apple, Humane ambitionne de tuer l’industrie du smartphone avec un pin’s qui s’accroche au t-shirt, pour projeter des images sur sa main et répondre à des commandes vocales grâce à une intelligence artificielle. Après des années à faire saliver sur son projet, il vient de dévoiler l’Ai Pin, qui est loin de faire l’unanimité.

Un petit carré sui s’accroche à la poitrine. Un appui tactile pour déclencher un assistant vocal. Un pico-projecteur pour diffuser des réponses sur une main. Une caméra avec intelligence artificielle pour comprendre ce que vous faites. Le tout avec des services payants obligatoires, pour le faire fonctionner.

Voici l’Ai Pin, le premier produit de Humane, une des start-up les plus prometteuses de ces dernières années. Fondées par des anciens d’Apple, qui rêvent de provoquer une révolution aussi importante que celle l’iPhone, Humane tente depuis sa création de trouver un concept capable de remplacer le smartphone. Celui qui permettra à l’humain de devenir connecté sans avoir à tenir un appareil.

Dans une vidéo de 10 minutes et 30 secondes publiée le 9 novembre, Humane a enfin dévoilé l’Ai Pin, après avoir parlé de sa future révolution pendant des années. Le produit est intrigant et donne envie d’être essayé, mais il ne répond pas à la question principale : à quoi sert-il ?

Le Ai Pin répond-il à des besoins ?

Paradoxalement, le Ai Pin veut connecter et déconner les êtres humains. « Il ne fait rien si vous ne le sollicitez pas », explique son créateur, qui rêve d’un monde où les gens seraient moins sur leur smartphone. Le Ai Pin n’écoute pas et ne filme pas s’il n’est pas touché, ce qui en fait un simple pin accroché à la poitrine.

Connecté nativement au réseau de T-Mobile (ce qui veut dire qu’il faudra des accords commerciaux pour qu’il arrive à l’étranger), l’Ai Pin dispose de 4 interactions différentes :

Le toucher , pour lui demander de faire quelque-chose (c’est l’interaction principale. Le Ai Pin est une sorte d’iPhone sans écran, avec juste Siri).

, pour lui demander de faire quelque-chose (c’est l’interaction principale. Le Ai Pin est une sorte d’iPhone sans écran, avec juste Siri). La voix , pour ordonner une commande.

, pour ordonner une commande. Les gestes , pour sélectionner une action.

, pour sélectionner une action. L’écran projeté, pour afficher l’heure ou une notification.

Pour parler au Ai Pin, il faut le toucher. // Source : Humane

L’Ai Pin est, en quelque-sorte, une enceinte Google Assistant collée à la poitrine en permanence. Son propriétaire peut lui parler pour écouter (avec un haut-parleur) ou lire (avec le projecteur) des réponses, mais il ne fait rien d’autre. Il dispose d’une caméra ultra grand-angle pour voir le monde, afin de pouvoir répondre à des questions contextuelles (Est-ce que c’est assez cuit ? Combien de calories dans mon plat ? Je dois aller où ?), mais ne permet pas d’accéder aux applications disponibles sur iOS ou Android (même la musique est limitée à Tidal, qui a noué un partenariat avec Humane). L’Ai Pin veut augmenter l’instinct humain et tuer le smartphone, même s’il ne fait pas 10 % de ce qu’il sait faire.

Si vous recevez un message (paradoxalement, le Ai Pin peut voir les notifications d’un smartphone), un point lumineux s’allume sur votre poitrine. À vous de voir si vous avez envie de le projeter sur votre main ou si vous préférez l’ignorer.

Parmi les usages mis en avant par Humane, l’utilisation du Ai Pin pour faire de la traduction en temps réel. Impressionnant, mais n’importe quel smartphone peut faire la même-chose avec une application. // Source : Humane

L’Ai Pin est aussi capable de collecter des données de santé ou gérer des appels… Le vidéoprojecteur est assez dérisoire dans son utilisation quotidienne (d’autant plus qu’il doit consommer beaucoup de batterie). Humane mise surtout sur la voix. Un site permet ensuite d’accéder à ses « souvenirs », même si le Ai Pin n’enregistre des choses que quand vous lui demandez de le faire. Le Ai Pin se recharge dans une boîte, similaire à celle des AirPods, mais la marque ne dit rien sur son autonomie estimée. Il existe des accessoires pour le rendre en plus endurant, ce qui laisse supposer qu’il ne tiendra pas plusieurs jours sur une seule charge.

699 dollars pour le Pin, 24 dollars par mois pour l’IA

À 699 dollars, le tueur de smartphone par Humane ne semble pas trop cher pour un produit de première génération, même si sa capacité à vraiment remplacer le smartphone semble très faible pour l’instant. Il faut cependant ajouter 24 dollars par mois pour bénéficier de la connectivité, des services inclus et de l’IA (qui semble en partie gérée par OpenAI). Bref, sur un an, un AI Pin revient presque à 1 000 dollars, et encore plus ensuite. Un modèle économique assez ambitieux, lancé dès le 16 novembre aux États-Unis (on a hâte de lire des tests et de l’avoir nous-mêmes, même s’il sera inutilisable sans le réseau de T-Mobile en France).

La projection est impressionnante, mais que donnera-t-elle en plein jour ? Est-il facile de viser sa main ? // Source : Humane

À première vue, l’Ai Pin a pour principal défaut de ne pas répondre à un problème. L’iPhone a été une révolution puisqu’il a simplifié de nombreuses choses de notre quotidien, l’Ai Pin ne semble avoir pour raison d’être que l’envie de provoquer une révolution, sans rupture technologique derrière. On se demande notamment si la projection sur la main ne risque pas d’être inconfortable, tandis que le contrôle purement vocal a ses limites.

Humane est aussi victime de l’explosion de ChatGPT, qui a rendu l’IA générative plus connue et disponible sur les smartphones. La même annonce il y a un an aurait sans doute été plus impressionnante. Aujourd’hui, un ChatGPT sur une Apple Watch pourrait fortement le concurrencer. 100 000 unités du Ai Pin seront produites au lancement.

Alors, produit utilisé par des milliards de consommateurs ou futur flop ? Réponse dans quelques années (avec des premiers indices dans quelques jours, avec les premiers tests).

